Hundfrisör 20% till Örebro
2025-12-10
Granngården hjälper dig med allt som rör odling, djur och natur. Hos oss hittar du pålitliga produkter och tjänster, kloka råd och massor av inspiration - så att du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna leva ett jordnära liv.
Granngården har stöttat drömmar sedan 1880, då vi öppnade vår första lilla gårdshandel på den småländska landsbygden. Idag, 140 år senare, har vi över 100 butiker runt om i landet och e-handel på granngården.se. Vårt huvudkontor är placerat i Malmö och vår distributionscentral finns i Jönköping. Granngården har cirka 950 anställda. Omsättningen 2023 var ca 2,6 Mdkr. Granngården ägs sedan 2016 av norska Felleskjøpet.
Till vår butik i Örebro söker vi en serviceinriktad och relationsskapande hudfrisör till vår trimstudio. I rollen som hundfrisör tillkommer även arbete som butikssäljare. Låter detta som något för dig, välkommen att söka tjänsten!
Kvalifikationer:
Vi ser gärna att du är utbildad hundfrisör eller har dokumenterad arbetslivserfarenhet inom trimning av päls & kloklippning.
Personliga egenskaper såsom hög servicekänsla, drivkraft, god samarbetsförmåga, ordningssinne och ett genuint intresse för våra kunder är några av de egenskaper som vi värdesätter högt.
Har säljerfarenhet från detaljhandeln samt kunskap av och intresse för vårt jordnära produktsortiment inom djur och natur samt truckkort är det meriterande.
Utöver ovanstående personliga egenskaper är det viktigt att du som anställd inom Granngården är en god ambassadör för företaget och att du kan identifiera dig med vår kultur: * Jordnära * Engagerade * Kunniga * Lagspelare *
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i en stimulerande miljö där du får friheten att utveckla din kompetens som hundfrisör och inom butiksförsäljning. Du får dessutom trevliga och inspirerande arbetskollegor!
Granngården arbetar strategiskt för att bidra till en hållbar utveckling. Vi uppmuntrar nya idéer, synsätt och arbetar för en dynamisk organisation. Vi vet att en bredare mångfald skapar grunden för en bättre utveckling, både individuellt och som organisation och strävar efter att stärka vår mångfald i alla våra nyrekryteringar.
Arbetsuppgifter
I ansvaret för vår trimstudio tillkommer följande kvalifikationer/arbetsuppgifter:
• Besitta kunskaper om hur man hanterar och utför våra tjänster så som kloklipp, klippning av tassar, trimning, bad och fön, tovutredning och pälsplockning.
• Bemöter djur och djurägare professionellt
• Ha ansvar för online bokning samt uppdaterar bokningsbara tider vid schemaändring på onlinebokningen
• Ha ansvar att rutiner och förordningar följs inom Husdjurshjälpen
• Ha ansvaret att det är rent och städad i Husdjurshjälpens lokal
• Delta i utbildningar gällande Husdjurshjälpen
• Vara delaktig i att Husdjurshjälpen når sina definierade mål
Arbeta aktivt med försäljning och rådgivning av vårt breda sortiment inom Djur & natur
Planering och uppföljning av kundaktiviteter
Tunga lyft förekommer
Övrigt butiksarbete kan förekomma
Tjänsten och ansökan:
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Tjänsten: Tillsvidareanställning på 20 %. Vi tillämpar alltid provanställning. Tjänsten innebär även arbete under kvällar och helger.
Information och ansökan: Har du frågor kring tjänsten kontaktar du butikschef Per Nilsson. Inga ansökningar skickas direkt till e-post utan sker genom länken nedan.
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi kommer att arbeta löpande med urvalsprocessen och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Sista ansökningsdagen är 31 12 2025.
För mer information om Granngården och hur det är att jobba hos oss:https://granngarden.se/jobba-hos-oss Ersättning
