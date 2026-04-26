Hudterapuet på deltid
2026-04-26
Om rollen
Evina by Eva är en växande estetisk klinik i Helsingborg med fokus på kvalitet, trygghet och professionella behandlingar. Vi söker nu en utbildad hudterapeut som vill arbeta deltid hos oss och bidra till att hålla kliniken levande och tillgänglig under dag- och/eller kvällstid.
I denna roll blir du en viktig del av ett mindre team där samarbete, ansvarstagande och kundupplevelse står i centrum. Du arbetar nära vår erfarna behandlare och legitimerade läkare, med god tillgång till stöd och handledning.
Framgång i rollen innebär att du:
Skapar en trygg och professionell upplevelse för varje kund
Kan analysera hud och ge relevanta rekommendationer
Bidrar till att utveckla kliniken genom engagemang och flexibilitet
Känner dig trygg i att kombinera behandlingar med rådgivning och produktförsäljning
Ansvar
Utföra professionella hudbehandlingar och ansiktsmassage enligt klinikens riktlinjer
Ge kvalificerad rådgivning kring hudvård och behandlingar baserat på kunskap om hud, anatomi och hudtillstånd
Sälja hudvårdsprodukter i kliniken (du introduceras i kassasystemet)
Bidra till en trygg, professionell och välkomnande miljö
Arbeta flexibelt och bidra till klinikens dagliga driftPubliceringsdatum2026-04-26Kvalifikationer
Utbildad hudterapeut eller hudmassör (diplom från Sverige eller EU)
God kunskap om hud, hudtillstånd och behandlingar
Professionellt och varmt kundbemötande
Självständig, ansvarstagande och kommunikativ
Förmåga att arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö
Meriterande:
Erfarenhet av försäljning av hudvårdsprodukter
Intresse för eller erfarenhet av sociala medier (foto/video)
Intresse för att utvecklas inom laserbehandlingarOm tjänsten
Timanställning / arbete vid behov
Ca 20 timmar/vecka (4 pass à 5 timmar)
Dag- och/eller kvällspass
Möjlighet att arbeta vissa helger vid behov
Timlön: 155 kr/h + 12 % semesterersättning
Möjlighet till utbildning inom laser (bekostas av kliniken)Om företaget
Evina by Eva är en familjedriven klinik där vi värdesätter långsiktighet, kvalitet och personkemi. Hos oss är det viktigt att alla bidrar till helheten och att vi skapar en arbetsmiljö där vi trivs och utvecklas tillsammans.
Plats: Oceanhamnen, Helsingborg
Ansökan: Skicka CV och en kort presentation till team@evinabyeva.se
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
E-post: team@evinabyeva.se Arbetsgivare Evinabyeva AB
(org.nr 559535-2120), https://www.evinabyeva.se/
Redaregatan 38 (visa karta
)
252 36 HELSINGBORG Kontakt
Verksamhetsledare
Eva Pustovoyt team@evinabyeva.se 073-419 45 56 Jobbnummer
