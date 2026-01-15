Hudterapeut/Spaterapeut
iO Studio söker hudterapeut
Vill du bli en del av ett varmt och professionellt team som brinner för holistisk hälsa och naturlig hudvård?
Nu söker vi på iO Studio en hudterapeut till vårt växande team!
Om iO Studio:
iO är en studio för hud- och kroppsvård där vi arbetar med naturliga produkter, holistiska behandlingar och alltid sätter individen i fokus. Vi erbjuder en plats för lugn, återhämtning och genuin omtanke - både för våra kunder och för varandra som team.
Vi söker dig som är glad, engagerad och ansvarstagande, med ett brinnande intresse för hudvård, kroppsvård och hälsa. Du bör trivas med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.
Vi söker dig som kan erbjuda behandlingar inom:
• Ansiktsbehandlingar
• Kroppsbehandlingar
• Massage
(Extra plus om du har utbildning i lymfmassage!)
Du bör ha ett intresse och förståelse för holistisk hälsa och vilja lära dig iO Studios signaturbehandlingar.
Omfattning & arbetstider:
Tjänsten är på extra-/deltid till att börja med, med främst arbete kvällstid och helger. Möjlighet till fler tider längre fram.
Vi söker dig som är:
• Certifierad och utbildad hudterapeut
• Serviceinriktad, positiv och professionell
• Ansvarsfull och organiserad
• Flytande i svenska och/eller engelska
• En person som vill vara en del av ett tryggt och kreativt team
Anställningsform:
• Egenanställd med timlön
eller
eller

• Egenföretagare med F-skatt och fakturering månadsvis
Skicka din ansökan till emely@iostudios.co
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med att höra av dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
