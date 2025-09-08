Hubspot Expert - Stockholm (Remote möjligt)
Vi letar efter en erfaren Hubspot Expert som kan stötta oss i ett spännande projekt med att bygga upp, optimera och automatisera vårt flöde för marknadsföring och försäljning. Rollen är central för att skapa en smidig kundresa - från första kontakt till affär - och du kommer att fungera som vår strategiska partner under projektets gång.
Om rollen * Ta helhetsansvar för att implementera, konfigurera och optimera Hubspot-automationer * Säkerställa ett friktionsfritt flöde mellan marknadsföring och sälj, inklusive lead nurturing och lead scoring * Analysera nuvarande processer och föreslå förbättringar för att öka effektivitet och konverteringsgrad * Ge löpande rådgivning och vägledning så att teamet kan arbeta självständigt framåt
Vi söker dig som * Har djup och dokumenterad erfarenhet av Hubspot * Är van att arbeta både strategiskt och praktiskt, från planering till färdig lösning * Kan arbeta självständigt, prioritera och driva projektet i mål * Är lösningsorienterad, kommunikativ och delar gärna med dig av kunskap * Kan starta omgående och bidra med snabb effekt
Plats: Stockholm (remote är möjligt) Omfattning: Heltid, projektbaserat Start: Omgående Slut: Tills vidare / öppet slutdatum
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
