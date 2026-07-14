HR-specialist till Bromölla kommun
Bromölla kommun, HR-enheten / Personaltjänstemannajobb / Bromölla Visa alla personaltjänstemannajobb i Bromölla
2026-07-14
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Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
Tjänsten är placerad på HR-enheten som finns samlad inom verksamhetsområdet Samhällsutveckling och service. HR-enheten utgörs av ett team på totalt sju medarbetare, varav tre HR-specialister och en HR-chef svarar för det huvudsakliga HR-stödet till kommunens cirka 60 chefer och våra kommunala bolag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Rollen som en av våra tre HR-specialister är för dig som i din profession trivs med att arbeta som ett verksamhetsnära chefsstöd, samtidigt som du får vidareutveckla våra HR-processer. Du kommer få jobba med hela bredden av operativa HR-frågor, samtidigt som du kommer att få ansvara för en eller flera HR-processer.
Tillsammans med dina kollegor på enheten kommer du få möjlighet att forma innehållet i tjänsten, dels utifrån det behov som finns och efterfrågas, och dels utifrån hur vi på bästa vis kan använda och matcha den samlade erfarenhet och kompetens som du tillför till oss på enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen, företrädesvis inom HR, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har aktuell erfarenhet av operativt HR-arbete inom offentlig verksamhet och av att självständigt samordna och utveckla HR-processer.
Då vi i vårt team strävar efter att ha en så bra mix som möjligt av samlad erfarenhet och kompetens, ser vi gärna att du har några års erfarenhet från en motsvarande HR-roll.
Du är van vid att använda olika digitala stödverktyg och AI för att göra arbetsvardagen smidigare. Även erfarenhet av att hålla utbildningar och samordna olika arbetsgrupper är bra att ha med sig i bagaget.
Din samlade erfarenhet och kompetens är självklart viktig, men vi kommer lägga stor vikt vid att försöka matcha rätt person till vårt befintliga team där dina personliga egenskaper kommer vara avgörande för att såväl du som vi ska känna att det lirar.
Du behöver ha fingertoppskänsla för att kunna lyssna in och skapa förtroendefulla samarbeten. Trots att du i rollen behöver vara självgående är det en självklarhet för dig att vi på HR tillsammans med våra övriga stödfunktioner hjälps åt, stöttar och använder varandra som bollplank, samt att du ser och tar tillvara på vår samlade kompetens och erfarenhet.
Intervjuer planeras hållas under vecka 35.
Innan anställning behöver du visa upp ett registerutdrag från polisens belastningsregister. Du beställer själv registerutdrag på Polisens hemsida, www.polisen.se
Känner du att ovanstående beskrivning låter spännande och matchar dig rätt för vad du söker, ser vi gärna att du skickar in din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryterings hjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336526". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bromölla Kommun
(org.nr 212000-0894), http://www.bromolla.se
295 31 BROMÖLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bromölla kommun, HR-enheten Kontakt
HR-chef
Fredrik Stihl 0456-822 111 Jobbnummer
10002814