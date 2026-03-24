HR-specialist rekrytering
2026-03-24
Vill du bidra till att lösa en av vår tids största samhällsutmaningar? Trivs du i en miljö som präglas av handlingskraft och samhällsengagemang?
Utbetalningsmyndigheten är en innovativ myndighet under utveckling. Genom att jobba hos oss får du vara med och forma en verksamhet som upptäcker, förhindrar och förebygger felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar och mandat att påverka. Hos oss gör din kompetens och ditt engagemang skillnad.
Ansvar och arbetsuppgifter
Vi söker dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom HR.
Ditt fokusområde kommer att vara rekrytering där du självständigt driver processen från kravprofil och annonsutformning i nära samarbete med rekryterande chef, till anställningsbeslut och i förekommande fall även säkerhetsprövning. Du är ett konsultativt stöd till våra chefer och en viktig del i att förmedla vårt arbetsgivarvarumärke. Du kommer också hantera administrativa uppgifter såsom diarieföring, arkivering och utlämnande av allmänna handlingar och eventuellt en del kring löneadministration. Utöver dessa uppgifter stöttar du HR-funktionen och växer succesivt in i en bredare HR-generalistroll.
Rollen är placerad på den administrativa avdelningen som utöver HR-funktionen även ansvarar för inköp, ekonomiredovisning, controllerstöd, arkiv och registratur, administrativt stöd samt lokalförsörjning inklusive internservice.
Vi söker dig som har
• Akademisk examen inom HR-området alt. annat område som vi bedömer vara relevant.
• Minst två års aktuell erfarenhet av att ha arbetat strukturerat med hela rekryteringsprocessen och använt kompetensbaserad intervjumetodik.
• Erfarenhet av it-rekrytering.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du även har
• Erfarenhet av arbete med rekrytering från statlig myndighet.
• Erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningsintervjuer med tillhörande administration.
• Erfarenhet av löneadministration.
Efterfrågade förmågor och färdigheter
För att lyckas och trivas i rollen som HR-specialist på Utbetalningsmyndigheten är du självgående, strukturerad och flexibel. Du har gott omdöme, god samarbetsförmåga och är serviceinriktad.
Tjänstgöringsorten är i Stockholm. Myndigheten finns i moderna lokaler i närheten av Gullmarsplan. Säkerhetsprövning kan bli aktuellt. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning kan bli aktuellt. Du kan komma att krigsplaceras på myndigheten.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och balans mellan jobb och fritid. Vi erbjuder många förmåner för dig som anställd.https://ubm.se/jobba-hos-oss/formaner
I denna rekrytering söker du med ditt CV. Istället för att bifoga ett personligt brev vill vi att du svarar på några frågor kring din kompetens kopplat till jobbet. Vi ber dig svara utförligt på dessa frågor. Utbetalningsmyndigheten arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta HR-ansvarig Cecilia Carmler på telefon 072-148 82 18 alt. avdelningschef Henrik Engström på telefon 072-148 82 27. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Kontaktpersoner för de fackliga organisationerna är Anna Frängsmyr (Saco-S) 010-572 75 78 och Michael Ohlsson (ST) 010-5727512.
Välkommen med din ansökan senast 20260408.
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/29".
Detta är ett heltidsjobb.
