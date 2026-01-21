HR-specialist med inriktning Heroma
Migrationsverket, Huvudkontor, HR-avdelningen / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-01-21
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Huvudkontor, HR-avdelningen i Sundbyberg
, Stockholm
, Norrköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Är du rätt person för att säkerställa att lönesystemet Heroma fullt ut stödjer våra HR-processer? Då ska du söka tjänsten som HR-specialist med inriktning Heroma!
I den här rollen arbetar du verksamhetsnära med att stötta HR och chefer i hur systemet tillämpas i praktiken, lösa användarrelaterade frågeställningar och bidra till hållbara och tydliga arbetssätt som fungerar för HR, chefer och medarbetare.
Vad gör en HR-specialist på HR-supporten?
Med din kompetens inom Heroma kommer du att fungera som en brygga mellan HR-processer, regelverk och systemstöd med fokus på tillämpning, rådgivning och kravställning, inte systemförvaltning eller teknisk utveckling. Du kommer att vara ett kvalificerat stöd i både operativa och mer komplexa användar- och tillämpningsfrågor. I uppdraget ingår att självständigt analysera, felsöka och lösa frågeställningar kopplade till hur systemet används i praktiken, samt att säkerställa att arbetssätt och tillämpning ligger i linje med gällande regelverk, kollektivavtal och fastställda HR-processer.
Rollen har ett tydligt processperspektiv och innebär att, tillsammans med HR, bidra till att utveckla och förtydliga arbetssätt kopplade till anställning, frånvaro, arbetstid och lön. En central del av uppdraget är att översätta HR-behov och verksamhetskrav till tydliga krav, behovsbeskrivningar och förbättringsförslag, som kan omhändertas inom ramen för systemförvaltning och vidare utveckling av Heroma.
Vidare ingår att vara ett rådgivande och pedagogiskt stöd till HR-handläggare inom HR-support samt till chefer i mer komplexa ärenden. Rollen bidrar till att identifiera förbättringsbehov som stärker enhetliga, effektiva och kvalitetssäkrade arbetssätt, men har inte ansvar för eller mandat att konfigurera, förändra eller förvalta systemet.
I din roll samverkar du nära HR: s systemförvaltning, systemleverantör samt vid behov myndighetens digitaliserings- och utvecklingsavdelning, i syfte att förmedla verksamhetens behov och säkerställa god dialog mellan HR och systemförvaltning.
Vem är du?
Du arbetar bra med andra människor, kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt och har mod att agera efter din egen övertygelse. Vidare hanterar du komplexa frågor väl. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Du har god pedagogisk förmåga och kan förklara systemets logik och tillämpning på ett sätt som är begripligt och användbart i ett HR-sammanhang. Du har en tydlig förståelse för skillnaden mellan verksamhetsnära HR-stöd och systemförvaltning, och kan balansera verksamhetens behov mot systemets förutsättningar genom dialog, kravställning och samverkan.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120 hp inom HR eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant arbetslivserfarenhet
- Erfarenhet av arbete i HR- och lönesystemet HEROMA
- Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
- Mycket goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
- God kunskap om arbetstidsavtal och arbetsrättsliga regelverk
- Erfarenhet av tillämpning, rådgivning och kravställning i HR- och lönesystemet Heroma
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning
Placering: Norrköping eller Sundbyberg
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-01-21Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 11 februari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2026-00068". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, HR-avdelningen Kontakt
Isabell Hellerstedt 010-4850335 Jobbnummer
9697035