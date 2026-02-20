HR-specialist inom samordning till SiS
2026-02-20
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 400 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare. Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Kan du hålla ihop vårt arbete i en växande organisation?
Sektionen för kompetensutveckling har nationellt ansvar för SiS interna kompetensutveckling. Sektionen leds av sektionschef och består av fyra enheter med bestående av ett 60-tal medarbetare med olika kompetenser.
Nu söker vi en HR-specialist med fokus på samordning som ska stärka upp vårt arbete inom sektionen. Du kommer att vara en del av Enheten för kompetensplanering, som ansvarar för övergripande planering och uppföljning av myndighetens kompetensutvecklingsinsatser samt för praktisk planering av sektionens utbildningar. Här arbetar administratörer och HR-specialister tillsammans för att säkerställa att våra insatser genomförs effektivt och med hög kvalitet.
I rollen kommer du att vara ansvarig för eller stöd i att utveckla, upprätthålla och förbättra rutiner och strukturer som gör att vi kan arbeta effektivt, hålla hög kvalitet och ett högt tempo i våra aktiviteter och uppdrag. Du kommer att:
• Samordna och stötta olika uppdrag och aktiviteter inom hela sektionen
• Vara länken mellan utveckling, planering och genomförande
• Driva utvecklingen av effektiva och enhetliga arbetssätt inom enheten och sektionen
• Bistå med schemaläggning och planeringsarbete för sektionen
• Vara proaktiv i att identifiera utvecklingsområden
• Bistå med samordningsstöd när akuta behov uppstår på myndighetens hem
Du kommer att ha en kollega med samma tjänst, vilket ger er möjlighet att samarbeta och dela ansvar i olika uppdrag.
Du kommer att verka i ett sammanhang med många olika sakfrågor och kontaktytor både inom och utanför sektionen. Du har fokus på ditt uppdrag och bistår i andra på sektionen förekommande arbetsuppgifter vid behov. Vi befinner oss i en expansiv utvecklingsfas som innebär både en organisatorisk utveckling och ett växande uppdrag. I rollen kommer du arbeta i en föränderlig miljö där arbetssätt, innehåll och prioriteringar kan förändras i takt med verksamhetens behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som har;
• akademisk examen
• erfarenhet av att arbeta med systematiskt och operativt stöd till utvecklingsuppdrag
• erfarenhet av samordning eller koordinering i en utbildnings- eller projektorganisation
• erfarenhet av omväxlande uppdrag med många olika kontaktytor
• mycket god förmåga i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du också har;
• Erfarenhet av arbete med språkhantering
• Erfarenhet av arbete i LMS
• Erfarenhet av att effektivisera dina arbetsuppgifter med stöd av AI
För att trivas i denna tjänst uppskattar du ett omväxlande arbete med högt tempo. Du är mycket strukturerad, resultatorienterad och har lätt för att se helheten utan att slarva med detaljerna. Vidare är du prestigelös, flexibel och samarbetar gärna när och där det behövs med god kommunikationsförmåga. Du ser förbättringsmöjligheter och vågar prova nytt. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper! Resor kan förekomma i tjänsten.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning upp till 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse. Placering på huvudkontoret i Solna.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 8/3.
Arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
I samband med din ansökan får du svara på ett antal urvalsfrågor kopplat till kravprofilen för rollen. Blir du kallad på intervju behöver du ha med dig intyg som styrker din utbildning.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
