2026-01-05
Falkenbergs kommun är en tillväxtkommun och med det behöver våra verksamheter utveckla servicen till våra invånares behov idag och i morgon. HR-avdelningen arbetar inom flera olika områden för att utveckla arbetsgivarrollen och för att vara en attraktiv arbetsplats.
Vi på HR-avdelningen, bestående av cirka 40 medarbetare som arbetar med HR-, löne- och bemanningsfrågor på både operativ och strategisk nivå, söker nu en HR-specialist. Vi sitter tillsammans i lokaler centralt i Falkenberg.
Som HR - specialist blir du blir del av ett ambitiöst gäng och ingår i ett HR team som jobbar nära varandra med kunden i fokus. Vi erbjuder dig en fantastik kommun med ett gott medarbetarskap och ledarskap. Tillsammans arbetar vi för en HR! Du en del av ett arbetslag med åtta andra HR-specialister som arbetar nära HR-utvecklare, förhandlingschef och rapporterar till enhetschef HR. I din roll fungerar du som HR-stöd till en av våra förvaltningar och arbetar brett inom HR-området, med både strategiska och operativa frågor.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som HR-specialist innebär din roll främst att vara ett konsultativt stöd gentemot chefer utifrån samtliga förekommande HR-processer och verksamhetsnära frågor. Att coacha och utmana chefer i utvecklingen av deras ledarskap är en viktig del av arbetsuppgifterna. Arbetet innebär att ge stöd och vägledning inom områdena arbetsmiljö, arbetsrätt, lönebildning och kompetensförsörjning. Du kommer att arbeta proaktivt genom kommunikation, introduktion, utbildningsinsatser och stötta cheferna i deras arbete med att fånga upp signaler i verksamheten för att förbättra arbetsklimat och driva organisationsutveckling.
Du kommer ingå i ett mindre team med HR-specialister där vi arbetar övergripande med alla förekommande HR-processer. HR-specialisterna har fördjupade områden och processansvar där du kommer att få möjlighet att utforma arbetet inom dina fördjupningsområden med stöttning och hjälp av dina kollegor. Då vi arbetar brett inom hela HR-området har du möjlighet att påverka inriktningen på din tjänst utifrån dina tidigare erfarenheter och kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som du har en kandidatexamen inom PA eller arbetsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har tidigare erfarenhet från HR-området eller annat område som är relevant för tjänsten, gärna från en större organisation inom offentlig sektor. Särskilt meriterande är om du har dokumenterad erfarenhet av arbetsmiljö, rehabilitering och analys av nyckeltal.
Som person har du har ett konsultativt, professionellt samt coachande förhållningssätt och du trivs att arbeta i team med kollegor där prestigelöshet, samarbete och hjälpsamhet är avgörande. Du får människor att lyssna på dig och kan anpassa din kommunikation utifrån målgruppen du möter. Rollen innebär att du behöver ha helhetssyn och förmågan att fokusera och behålla ett realistiskt perspektiv i olika situationer. Du kan ta ansvar för en uppgift, planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Vi ser även att du har god IT-vana och är bekväm med att använda digitala verktyg och AI på ett medvetet, ansvarsfullt och säkert sätt. Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Varmt välkommen med din ansökan!
Vad erbjuder vi dig?
Möjlighet till distansarbete, hybrid eller fysiska möten finns självklart också även om din huvudsakliga arbetsplats är och du ser dig vara fysiskt på plats i Falkenbergs kommun. Vi gillar att ses IRL och för HR är det personliga mötet avgörande när vi bygger på förtroende, skapar trygghet och möjliggör en djupare förståelse.
Vi erbjuder också kontinuerlig kompetensutveckling, ett årligt friskvårdsbidrag och flextid!
