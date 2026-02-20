HR-praktikant
2026-02-20
Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Vi har nu en praktikplats att erbjuda inom HR där du får värdefull erfarenhet av HR-arbete och bred insyn i de olika delarna av arbetet.
Vi driver just nu ett större projekt för att utveckla våra onboarding- och offboardingprocesser, där både HR och IT samarbetar. Nu söker vi en engagerad praktikant som vill ta lead på att utforma en modern och uppdaterad process. Uppdraget innebär att kartlägga hur våra nuvarande arbetssätt ser ut, göra omvärldsbevakning kring hur andra arbetsgivare arbetar med frågan och föra dialog med en referensgrupp.
Du kommer att ha nära stöd från en HR-specialist i projektet, men får möjlighet att självständigt driva denna del av utvecklingsarbetet. Fokus under praktiken ligger på att ta fram processen implementeringen sker senare.
Under din praktik får du också möjlighet att arbeta med olika områden inom HR beroende på ditt intresse och din kompetens.
Vi erbjuder:
* En lärorik praktik där du får insyn i brett HR-arbete
* Möjlighet att påverka och komma med egna idéer
* Stöd och handledning av erfarna HR-specialister
* En inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter samarbete och utvecklingKvalifikationer
* Du studerar HR, personalvetenskap eller liknande
* Du är nyfiken, strukturerad och gillar att ta initiativ
* Du har god kommunikativ förmåga och trivs med att samarbeta
ÖVRIGT
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Herrljunga kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307435". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Herrljunga kommun
(org.nr 212000-1520) Kontakt
HR-chef
Elisabeth Wennström elisabeth.wennstrom@herrljunga.se 0513-17 530 Jobbnummer
9753871