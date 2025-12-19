HR-partner till Kommunals a-kassa (vikariat)
Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-19
Vill du arbeta nära verksamheten och göra verklig skillnad i en rådgivande och ansvarsfull HR-roll? Nu söker vi en HR-partner som vill arbeta brett inom HR, med ett särskilt fokus på arbetsrätt och rekrytering.
Om befattningen
Som HR-partner blir du en del av vårt engagerade HR-team som idag består av fyra HR-specialister, en HR-strateg och en HR-partner. Tillsammans arbetar vi brett inom HR och stöttar våra chefer i olika personalrelaterade frågor. Inom teamet har vi egna ansvarsområden och i rollen som HR-partner har du ett särskilt ansvar för arbetsrättsliga frågor, chefsstöd och rekrytering, samtidigt som du bidrar till teamets gemensamma HR-arbete.
Hos oss får du driva frågor framåt och vara med och bidra till en stark och välfungerande HR-funktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- Ansvara för att stötta och coacha chefer i personalärenden och personalfrågor
- Utveckla och förvalta strategier och styrdokument inom dina ansvarsområden
- Utveckla, implementera och förvalta HR-processer och rutiner
- Stötta chefer och medarbetare inom dina ansvarsområden
- Ansvara för att chefer och medarbetare har relevant kompetens inom dina ansvarsområden
- Ansvara för att nödvändig information finns inom områdena och att kommunicera detta i relevanta kanaler
- Hålla dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och säkerställa efterlevnad av eventuella juridiska regelverk inom ansvarsområdena.
Tjänsten är ett föräldravikariat med start omgående eller enligt överenskommelse och stäcker sig till augusti 2027. Du kommer ingå i HR- och utvecklingsenheten och tjänsten kommer vara placerad på vårt huvudkontor i Stockholm.
Vem är du?
Du har en hög integritet och förmågan att hantera konfidentiell information. Du har en förmåga att skapa förtroendefulla relationer och samarbeta med kollegor, chefer och medarbetare. Du är prestigelös och tvekar inte att ställa upp och ta dig an arbetet, även när det är nytt för dig. Du löser saker, driver frågor framåt och tar egna initiativ.
Vidare ser vi att du är strukturerarad och har förmågan att skapa ordning även i snabbrörliga sammanhang. Du trivs i en roll där du får vara rådgivande och arbeta med varierande arbetsuppgifter och har ett sinne för effektivisering och förbättring.
För oss är det viktigt att vi trivs tillsammans. Du uppskattar samarbete med dina HR-kollegor, delar gärna med dig av din kunskap och stöttar dina kollegor för att nå gemensamma mål. Stor vikt kommer även att läggas vid personliga egenskaper.
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning inom HR, personal- och arbetsliv, beteendevetenskap eller motsvarande kompetens. Alternativ arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig
- Minst tre års erfarenhet av brett HR-arbete och specialisering inom arbetsrätt och rekrytering
- Arbetat i en konsultativ roll där du fått stötta chefer i hela anställningscykeln och i olika typer av personalärenden
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- Mycket god IT-kunskap samt god erfarenhet av arbete i olika HR-verktyg och system.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med engagerade kollegor som stöttar varandra och tillsammans driver vårt arbete framåt mot våra verksamhetsmål. På vår arbetsplats råder det en inkännande och tillåtande miljö där vi värdesätter transparens och tydlig kommunikation.
Vi erbjuder generösa förmåner såsom förkortad arbetsvecka på 37,5 timmar, möjlighet att arbeta hemifrån en del av tiden, 32 semesterdagar och 3 fridagar, lunchförmåner, generöst friskvårdsbidrag, kollektivavtal med bland annat tjänstepension och föräldrapenningtillägg.
Det här är viktigt för oss:
Vi är en värdegrundsdriven organisation. Vi har ett professionellt förhållningssätt och våra chefer har en stark tilltro till sina medarbetare. Som medarbetare förväntas du bidra till en arbetsplats som präglas av ett aktivt, ansvarsfullt och empatiskt förhållningssätt i varje situation.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kommer att påbörjas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är den 11 januari.
Arbetsprov kan komma att tillämpas i rekryteringsprocessen.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
HR- och utvecklingschef: Malin Sjöman 070 279 20 87
Facklig representant Handels: Dan Olofsson 070 300 92 50
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Kommunals a-kassa
Kommunals a-kassa är en av Sveriges största a-kassor med över 590 000 medlemmar som arbetar inom samhällsservice - i kommuner, regioner och privata verksamheter. Vi är en samhällsviktig funktion och central del av den svenska modellen. Vårt uppdrag är att handlägga arbetslöshetsersättning snabbt, rättssäkert och med hög service, så att våra medlemmar kan känna trygghet även när arbetslivet förändras. Vi finns på åtta orter i landet, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, besök kommunalsakassa.se Ersättning
