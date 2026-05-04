HR-partner med fokus på arbetsmiljö
2026-05-04
Som medarbetare i Bjurholms kommun spelar du en viktig roll där du varje dag är med och formar vår gemensamma framtid.
I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Inför framtiden behöver vi fler duktiga och engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla våra verksamheter. Vi står inför många spännande utmaningar och söker dig som kan ta initiativ, brinner för ditt uppdrag och gärna delar med dig av din kunskap.
Tillsammans bidrar vi till en välfärd för Bjurholms cirka 2 400 invånare. I våra verksamheter arbetar omkring 350 personer inom olika yrken och samverkan sker med kommuner inom Umeåregionen. I Bjurholm finns ett gott näringslivsklimat och en god lokal service. Med närhet till vacker natur och aktiviteter inom fritid och kultur är Bjurholm en plats där det är lätt att trivas.
Vill du arbeta brett och rådgivande inom HR och samtidigt ha ett särskilt fokus på arbetsmiljö i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en vikarierande HR-partnertill Bjurholms kommun som vill bidra med sin kompetens och sitt engagemang i det fortsatta utvecklingsarbetet inom HR och arbetsmiljö. Du blir en del av en HR-avdelning som består av HR-chef, HR-partner, systemförvaltare och lönespecialist.
Om uppdraget
Som HR-partner har du en omväxlande och ansvarsfull roll. Du arbetar nära chefer och ger kvalificerat, konsultativt stöd i alla förekommande HR-frågor så som arbetsmiljö, rehabilitering, personalärenden och rekrytering. Du ger rådgivning i arbetsrättsliga frågor och medverkar vid behov i förhandlings- och samverkansprocesser.
Du kommer att ha ett särskilt fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och medverkar i hantering och uppföljning av arbetsmiljöärenden, tillbud och arbetsskador. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en kandidatexamen inom HR, beteendevetenskap eller utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du bör ha jobbat i en HR-roll tidigare och fått erfarenhet av brett, kvalificerat HR-arbete. Har du jobbat fördjupat med arbetsmiljöfrågor och arbetslivsinriktad rehabilitering är det ett plus. Meriterande är erfarenhet från kommunal eller regional sektor.
Du använder digitala verktyg som ett naturligt stöd i arbetet och vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som superuser eller systemadministratör i HR-system.
Som person är du är stabil, professionell och har hög integritet. Du kan hantera komplexa och ibland känsliga frågor med gott omdöme. Du är positiv och lösningsorienterad och har en god förmåga att strukturera ditt arbete.
Då uppdraget innefattar många relationer, både med chefer, kollegor och fackliga representanter är det viktigt att du tycker om att samverka, är kommunikativ och har förmåga att bygga goda relationer. Vi kommer att sätta stort värde på din samarbetsförmåga.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start efter sommaren eller enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Bjurholms kommun erbjuder distansarbetsplatsavtal och där du kan arbeta 50/50 på distans och på kontoret. Vi erbjuder flextidsavtal, friskvårdstids samt friskvårdspeng.
Bjurholms kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjurholms kommun
(org.nr 212000-2833), http://www.bjurholm.se
Storgatan 9 (visa karta
)
916 81 BJURHOLM Arbetsplats
Kommunstyrelsen, HR-avdelningen Kontakt
Monica Jonsson monica.jonsson@bjurholm.se Jobbnummer
