Hr-partner
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Är du en engagerad hr-partner som vill göra skillnad? Har du flera års erfarenhet av brett hr-arbete inom den statliga sektorn? Då erbjuder vi dig möjligheten att utveckla din kompetens hos oss - genom att kombinera strategiskt och operativt hr-arbete.
Vad ska du jobba med?
Som kontaktperson för en av myndighetens avdelningar kommer du att ha ett nära samarbete med avdelningschefen samt enhetscheferna inom avdelningen. Du kommer att lyfta viktiga hr-relaterade frågor i avdelningens ledningsgrupp.
I rollen som hr-partner kommer dina arbetsuppgifter vidare att omfatta:
• Att arbeta brett inom alla hr-relaterade områden, t ex i form av chefsstöd gällande;
• Arbetsmiljöfrågor inklusive rehabilitering och arbetsrättsliga frågor.
• Lönebildning.
• Medarbetarskap och ledarskap.
• Kompetensförsörjning.
• Lika villkor och arbetsmiljö.
• Myndighetsövergripande frågor kring organisationskultur och medarbetarskap.
Som handläggare ingår även sedvanligt förekommande arbetsuppgifter som handläggare på myndigheten.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
• Akademisk examen i personalvetenskap.
• Ytterligare studier på universitets/högskolenivå inom arbetsrätt.
• Minst åtta års erfarenhet av likvärdigt hr-arbete inom den statliga sektorn.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid
• Erfarenhet av arbete på myndighet med motsvarande målgrupper inom hälsoområdet.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, att vara ansvarstagande samt strukturerad. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
• Aktuell erfarenhet av brett arbete med hr-frågor.
• Aktuell erfarenhet av att arbeta med chefsstöd i den dagliga verksamheten.
• Mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Stor vikt läggs vid:
• Erfarenhet av arbete med arbetsmiljöfrågor.
• Erfarenhet av arbete med lika villkor.
• Erfarenhet av arbete med kompetensbaserad rekrytering.
Vikt läggs vid:
• Erfarenhet av arbete med förändringsprocesser.
• Erfarenhet av arbete med strategisk kompetensförsörjning.
Vad gör enheten?
Enheten för HR arbetar myndighetsövergripande med strategisk kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke, medarbetarskap och ledarskap samt förändringsledning.
Enheten leder processer kring lika villkor, lönebildning samt arbetsmiljö och hälsa. HR företräder arbetsgivaren gentemot fackliga organisationer och ingår kollektivavtal. Enheten bidrar med sakkunskap och ger chefsstöd vid exempelvis arbetsrättsliga frågor, rekrytering, organisations- och grupputveckling samt rehabilitering. HR ansvarar för löneadministration och redovisar personalstatistik.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.
Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten
Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Ann-Charlotte Francis, telefon 010- 205 26 20.
Fackliga företrädare är för SACO Pi Zetterquist, telefon 010-205 22 95, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Publicering sdatum2025-10-01
Välkommen med din ansökan till befattningen som hr-partner hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2025-10-22 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 04129-2025-2.1.1
#LI-DNI Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
