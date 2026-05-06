HR-koordinator
Viscariagruvan i Kiruna är en betydande kopparfyndighet med starka geologiska och tekniska förutsättningar. Med tillstånd på plats och en tydlig inriktning mot modern och hållbar gruvdrift fortsätter verksamheten att utvecklas. Nästa fas innebär att organisationen stärks med tydliga roller och ansvar.
Vill du arbeta nära verksamheten och vara en viktig del i att bygga upp HR-arbetet i ett bolag i stark tillväxt? Nu söker Viscaria en HR-koordinator som vill vara med och stötta organisationen i en spännande fas där mycket händer.
Det här är en roll för dig som trivs i en bred och varierad HR-funktion, där du får kombinera struktur, administration och operativt stöd - med stort fokus på rekrytering under den första tiden.
Information om Viscaria
Viscaria är ett svenskt börsnoterat gruvbolag med fokus på att återstarta Viscariagruvan i Kiruna - en kopparfyndighet med mycket goda geologiska förutsättningar. Bolaget arbetar för att utveckla en modern och ansvarsfull gruvdrift där ny teknik, effektiva processer och höga miljökrav är en självklar del av verksamheten.
Koppar är en av världens mest efterfrågade metaller och spelar en central roll i elektrifiering, förnybar energi och den gröna omställningen. Ambitionen är att Viscariagruvan ska bli en viktig leverantör av ansvarsfullt producerad koppar till Europa.
Efter att nödvändiga tillstånd erhållits befinner sig bolaget nu i en fas där organisationen växer och förbereds för kommande produktion. Projektet omfattar bland annat utveckling av nya anläggningar samt uppbyggnaden av en organisation som ska driva verksamheten långsiktigt.
Som HR-koordinator blir du en del av denna resa och får möjlighet att bidra till att skapa struktur och stöd i HR-arbetet i ett växande bolag.
Om rollen
Som HR-koordinator har du en central och stödjande funktion i det dagliga HR-arbetet. Du arbetar nära framför allt HR-chefen och även övriga chefer inom organisationen och bidrar till att skapa struktur, kvalitet och effektivitet i processer och rutiner.
Under den första tiden kommer stort fokus ligga på rekrytering, där du stöttar i hela processen - från behovsanalys och annonsering till koordinering och uppföljning.
Utöver rekrytering arbetar du även brett inom HR-området med administration, koordinering och stöd i olika personalrelaterade frågor. Rollen passar dig som gillar variation och vill utvecklas inom flera delar av HR. Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter är bland annat:
Koordinera och administrera rekryteringsprocesser
Publicera annonser och hantera urval, bokningar och kandidatdialog
Stötta chefer i rekryteringsarbetet
HR-administration, exempelvis avtal, dokumentation och personaldata
Stöd i arbetsmiljö- och personalrelaterade frågor
Bidra till utveckling och förbättring av HR-processer och rutiner
Vi söker dig
Vi söker dig som har ett intresse för HR och som trivs i en koordinerande och administrativ roll med många kontaktytor.
Du kan ha en utbildning inom HR, personalvetenskap eller liknande, alternativt ha skaffat dig motsvarande erfarenhet genom arbete.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom HR eller rekrytering
Intresse för rekrytering och personalfrågor
God systemvana och erfarenhet av att arbeta i digitala verktyg
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska
Det är meriterande om du tidigare arbetat i en verksamhet i tillväxt och/eller industrimiljö - men det är inget krav för tjänsten.
Om Viscaria
Gruvaktiebolaget Viscaria är ett svenskt börsnoterat bolag med inriktning på att återöppna Viscariagruvan i Kiruna och etablera modern, ansvarsfull kopparproduktion. Fyndighetens höga halter och geografiska placering ger goda förutsättningar för långsiktig verksamhet. Bolaget har även bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur och Tvistbo.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Kiruna
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll / hanna.degerhall@pn.se
Rekryteringsprocessen sker i samarbete med Professionals Nord där du blir direktanställd hos Viscaria. Alla frågor kring tjänsten går till hanna.degerhall@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Professionals Nord Norra Norrland AB
https://www.viscaria.com/en/
981 99 KIRUNA
För detta jobb krävs körkort.
Viscaria Kiruna AB
Konsultchef
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se +46738004708
