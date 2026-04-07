HR-koordinator
2026-04-07
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en HR-koordinator med placering på vårt huvudkontor i Stockholm. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas och utveckla andra som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som HR-koordinator
I rollen som HR-koordinator blir du navet i Svevias arbete med krav- och behörighetsutbildningaroch ansvarar för att hålla ihop hela utbildningsadministrationen. Du arbetar nära verksamhetens lokala utbildningssamordnareför att säkerställa att utbildningsbehoven möts på ett strukturerat och enhetligt sätt. Det innebär att du prognostiserar utbildningsbehov, planerar kommande utbildningsinsatser och ser till att allt från avrop av kursledare till lokalbokning sker enligt gällande avtal.
Du agerar superuser i Svevias Learning Management System (LMS) och är också med och utvecklar och förvaltar systemet. Likväl jobbar du aktivt med att ta fram och upprätthålla webbutbildningarsäkerställer att innehållet är aktuellt, pedagogiskt och följer grafisk profil.
I det löpande arbetet hanterar du anmälningar, avbokningar och närvarorapportering, liksom registrering och utskick av kursintyg. Uppföljning ingår som en viktig del av uppdraget - du tar fram statistik, rapporter och analyser som ger verksamheten insikt i utbildningsresultat och genomförandegrad. Du ansvarar också för fakturahantering kopplat till utbildningsverksamheten.
Som Superuser i LMS och ärendehanteringssystemet är du en nyckelperson för att säkerställa god systemanvändning och stöd till organisationen. Rollen innebär dessutom att du bidrar med HR-administration och stöttar HR-organisationen i stort, samtidigt som du deltar i utvecklingen av processer och utbildningserbjudanden genom dialog, omvärldsbevakning och förbättringsarbete.
Du kommer vara placerad på vårt huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Tillträde sker enligt överenskommelse men vi ser gärna att du har möjlighet att starta så snart som möjligt. På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor och som motiveras av att skapa ordning, struktur och kvalitet i processer. Du har erfarenhet av administration och koordinering, gärna inom HR eller utbildning, och är van att arbeta i digitala system. Det är en fördel om du har arbetat i ett LMS tidigare eller i en Superuser-roll. Din ekonomiska förståelse gör att du tryggt hanterar frågor kring utbildningspriser och fakturoroch din kommunikativa förmåga gör att du skapar tydlighet och god samverkan i hela organisationen.
Som person är du serviceinriktad och lyhörd, samtidigt som du har lätt att se lösningar och ta dig an situationer med ett helhetsperspektiv. Du är flexibel när förutsättningar ändras, arbetar målinriktat och levererar med god kvalitet inom utsatta tidsramar. Samarbete är något du värderar högt - du bygger relationer, delar kunskap och bidrar aktivt till ett klimat där teamet når resultat tillsammans.
Du har mycket god systemvana, är trygg i svenska språket i både tal och skrift och hanterar Office 365 utan problem. Det är meriterande om du har utbildning inom HR, pedagogik, administration eller om du har erfarenhet av att skapa digitalt lärande innehåll.
En del av något större
Bakom varje väg finns mer än den uppenbara ytan: en hel industri av kunskap och leveransförmåga. Vårt erbjudande är en industriell process. Från sten till färdig väg.
Allt börjar med en täkt, som sedan blir ballast, som i sin tur används i tillverkningen av asfalten, som slutligen läggs ut på vägen. Med över 100 egna bergtäkter, egen produktion av asfalt, bitumenemulsion och termoplast har vi en bredd som ingen annan.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Framgången skapar vi som ett lag. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 19 april. Urval görs efter sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Camilla Håkansson på camilla.hakansson@svevia.se
eller Talent Acquisition Partner Alexandra Zätterlöf Bohlin på alexandra.zatterlof.bohlin@svevia.se
.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
