HR-konsult till Statlig myndighet
Adecco Sweden Aktiebolag / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Vi söker nu en HR-konsult till en Statlig myndighet i Stockholmsområdet. Uppdraget består främst av att stödja och ge råd till myndighetens chefer inom bland annat arbetsrätt, rekrytering samt systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Vidare ansvarar du i rollen för att hantera operativa administrativa processer och system inom ovan nämnda områden samt bidra till att utveckla och förenkla myndighetens HR-processer.
HR-enheten består av fem medarbetare och leds av HR-chefen. HR-enheten ingår i Avdelningen för verksamhetsstöd.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid, med start 2026-09-01 och beräknas pågå fram till och med 2027-02-28.
Arbetet utförs huvudsakligen på myndighetens kontor på Kungsholmen. Distansarbete kan efter överenskommelse förekomma. Krav för tjänsten:
• Akademisk examen inom personalvetenskap eller motsvarande
• Dokumenterad erfarenhet inom arbetsrätt, rekrytering och systematiskt arbetsmiljöarbete
• Minst tre (3) års erfarenhet av operativt HR-arbete
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande
• Erfarenhet av HR-arbete inom statlig myndighet.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan vi i denna process använda oss av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-08-14.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Adam Sjöborg via e-post: adam.sjoborg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant National Recruiter
Adam Sjöborg Adam.Sjoborg@adecco.se Jobbnummer
10003255