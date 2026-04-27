HR-konsult inom support och utbildning
2026-04-27
Om jobbet
Vi är Göteborg! Då en av våra medarbetare ska vara tjäsnstledig för studier behöver vi dig som vill arbeta som HR-konsult i ett spännande och utvecklande uppdrag.
Inom enheten hållbart arbetsliv arbetar vi 18 specialister. Vi levererar tjänster till staden inom flertalet HR-områden där vi huvudsakligen ger support, utbildning, information och förvaltar samt utvecklar tjänsterna. På uppdrag av Stadsledningskontoret arbetar vi även med utbildningar och stadengemensamma insatser kopplade till rekrytering, arbetsmiljö och hälsa samt rehabilitering. Inom enheten levererar vi även stöd inom utbildningsadministration till vår förvaltning.
Som HR-konsult kommer du att arbeta med support, utbildning och information i våra arbetssätt och våra IT-baserade verksamhetsstöd inom HR-tjänsterna. Du möter användare från stadens verksamheter i olika sammanhang och är ansiktet utåt mot stadens chefer och HR-funktioner i förmedlingen av Göteborg Stads arbetssätt inom HR. Du har en viktig roll att hjälpa dem att få ut mesta möjliga nytta av våra IT-baserade verksamhetsstöd inom HR.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
• ge användarsupport via ärendehanteringssystem
• utbilda användare i de IT-stöd som vi levererar inom HR-tjänsterna
• utveckla och uppdatera kursinnehåll utifrån vårt uppdrag - främst genom e-learning
• framställa och förmedla information
• arbeta med digitalisering av vår support
• tillsammans i team delta i förvaltning och utvecklingen av våra tjänster
• delta i stadens processgrupper, andra arbetsgrupper och projekt kopplade till befintliga och kommande tjänster inom HR-området.
Om dig
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot HR på minst kandidatnivå alternativt annan inriktning som vi bedömer likvärdig, i kombination med längre arbetslivserfarenhet från HR. Du har arbetat supporterande med HR inom något eller några av områdena rekrytering, personaluppföljning, lönebildning, arbetsmiljö, LAS-hantering och rehabilitering samt har kunskaper om tillhörande lagstiftning. Du är van att arbeta med IT-baserade verksamhetsstöd inom HR-området. I denna rekryteringen är erfarenhet inom LAS-hantering och/eller arbete med medarbetarundersökningar extra önskvärt.
Du trivs i utbildarrollen och kan självständigt förbereda, genomföra och utveckla utbildningar samt förmedla kunskap på ett inspirerande och entusiasmerande sätt. Din pedagogiska förmåga tar sig uttryck i att du är lyhörd inför olika behov och kan anpassa ditt sätt att lära ut och ge support. Du har även en god förmåga att formulera dig i skrift och strukturera information på ett bra sätt. För att lyckas i rollen behöver du tycka om att arbeta med IT-stöd, ha ett eget driv och vara skicklig på att organisera ditt arbete.
Du är en person som ser möjligheter i förändringar och när planer ibland ändras med kort varsel, kan du anpassa dig utifrån det. Då tjänsten innehåller många kontaktytor behöver du vara samarbetsinriktad och se möjligheter. Du ser automation och AI som intressanta och givande verktyg i ditt arbete. Du bidrar i ditt arbete genom att dela med dig av dina erfarenheter på ett tydligt och prestigelöst sätt.
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraservice
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig. Likaså kan vissa tjänster komma att omfattas av bakgrunds- och registerkontroll.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG
Intraservice
Jonnie Niklassson, Sacorådet 031-3678085
