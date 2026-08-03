HR-konsult
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Personaltjänstemannajobb / Luleå Visa alla personaltjänstemannajobb i Luleå
2026-08-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Socialförvaltningen i Luleå
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn
1 plats(er).
Hej! Vad roligt att du är nyfiken på tjänsten som HR-konsult hos oss! Vi söker nu en motiverad och engagerad kollega som vill vara en viktig del av vårt team.
Hos oss väntar ett varierande och utvecklande jobb i en organisation där vi samarbetar för att ge bästa möjliga stöd till verksamheten. Du blir en del av ett engagerat HR-team med fyra kunniga kollegor som gärna delar med sig av sin erfarenhet. Tillsammans arbetar vi nära verksamheten med ett coachande förhållningssätt för att stärka chefer i arbetsgivarrollen och bidra till ett hållbart ledarskap. Vi befinner oss i en utvecklingsresa där vi kontinuerligt utvecklar våra arbetssätt för att möta verksamhetens behov och framtidens HR-arbete.
Mitt i Luleå hittar du vår arbetsplats, där Bemanning, Rekrytering och HR-konsulter arbetar tillsammans med sina respektive områden. Här värdesätter vi både arbetsmiljö och hälsofrämjande aktiviteter. Du arbetar 08:00-17:00 måndag-fredag, med möjlighet till flex två timmar före eller efter arbetstiden, samt upp till 50% distansarbete - allt beroende på verksamhetens behov.
Tillträde enligt överenskommelse.
Flyttar du från annan ort? Möjlighet till flyttbidrag finns! Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som HR-konsult är du en strategisk partner och ett operativt stöd till socialförvaltningens chefer i HR-frågor. Du arbetar brett inom HR-området med fokus på att utveckla och stärka HR-arbetet tillsammans med cheferna samt bidra till effektiva och ändamålsenliga arbetssätt utifrån verksamhetens behov.
I rollen kommer du bland annat att:
• Ge kvalificerat, konsultativt och verksamhetsnära HR-stöd till chefer inom arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och övriga HR-frågor.
• Medverka i MBL-processer och förhandlingar samt ge stöd i fackliga kontakter.
• Tolka lagar och avtal samt ge stöd i komplexa personalärenden.
• Utbilda, coacha och vägleda chefer för att stärka dem i arbetsgivarrollen.
• Identifiera utvecklingsbehov samt analysera och kartlägga HR-processer.
• Driva processutveckling, förändringsarbete och implementera förbättringar som ger effekt.
• Bidra till att stärka organisationens och chefernas förmåga att möta verksamhetsutmaningarna på nya sätt.
• Samverka med andra stödfunktioner samt bidra med utvecklingsidéer och omvärldsbevakning inom HR.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse för kvalificerat HR-arbete och som motiveras av att arbeta verksamhetsnära, utveckla arbetssätt och bidra till förändring som gör verklig skillnad. Du vill vara med och utmana invanda arbetssätt för att möta både dagens behov och framtidens utmaningar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, din motivation och ditt driv att utvecklas i rollen tillsammans med chefer och kollegor. Vidare ska du som söker ha:
• En högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget.
• Erfarenhet av kvalificerat och brett HR-arbete.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Som person har du lätt för att bygga och bibehålla förtroendefulla relationer. Du arbetar strukturerat och driver ditt arbete framåt på ett sätt som skapar tydlighet och riktning.
Du är trygg och stabil, med förmåga att se helheter och hantera komplexa situationer. Du kan identifiera målkonflikter och hitta lösningar som fungerar i praktiken. Du skiljer på sak och person och har ett coachande förhållningssätt som bidrar till att stärka chefer i deras arbetsgivarroll.
Låter detta som jobbet för dig?
Skicka in din ansökan idag, vi ser fram emot att ta del av den!
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336664". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
HR-chef socialförvaltningen
Stina Burström +46920453000 Jobbnummer
10018495