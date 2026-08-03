HR-konsult
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Personaltjänstemannajobb / Luleå Visa alla personaltjänstemannajobb i Luleå
2026-08-03
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Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
Tjänsten som HR-konsult är organisatoriskt placerad inom Ekonomi/HR-avdelningen vid arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen med arbetsplats i fräscha och moderna lokaler i Luleå kommuns servicecenter i centrala Luleå. Du kommer att tillhöra ett engagerat och kompetent team som gärna delar med sig av sin erfarenhet. Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg, inkluderande och hållbar arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare och chefer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som HR-konsult är du ett nära och proaktivt stöd till verksamhetens chefer i deras dagliga ledarskap och bidrar både operativt och strategiskt i HR-arbetet. Du arbetar konsultativt, serviceinriktat och lösningsorienterat med fokus på att stärka chefernas förmåga att leda, prioritera och fatta hållbara och välgrundade beslut i komplexa personal- och verksamhetsfrågor.
Din roll är tydligt verksamhetsorienterad, där du utgår från kärnverksamhetens behov och bidrar till att omsätta HR-frågor till konkreta lösningar i vardagen. Du växlar smidigt mellan operativt stöd i aktuella ärenden och ett mer strategiskt arbete där du identifierar mönster, behov och utvecklingsområden i verksamheten. Du har ett helhetsperspektiv och medverkar till att stärka organisationens kompetensförsörjning, arbetsmiljö och förändringsförmåga.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• medverka i MBL-processer och förhandlingar, både operativt och som ett stöd i strategiska avvägningar
• stötta chefer i arbetsrättsliga frågor, personalärenden samt rehabilitering
• tolka lag- och avtal
• stötta vid fackliga kontakter, dialoger och partsforum
• stötta och utveckla verksamhetens arbete med förändringsledning och organisationsutvecklingKvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse och engagemang för att arbeta med HR-frågor och som trivs med att arbeta konsultativt och nära verksamheten. För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du:
• har för tjänsten relevant akademisk utbildning inom till exempel personalvetenskap eller beteendevetenskap. Alternativt har du annan utbildning i kombination med några års för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet
• har några års erfarenhet från arbete som stöd till chefer i frågor inom hela HR-området
• har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• är van att använda digitala verktyg
Som person är du trygg, har hög integritet och ett reflekterande förhållningssätt. I denna roll är kontaktytorna många och för att lyckas krävs det att du kan bygga förtroendefulla relationer. Du arbetar på ett strukturerat och målinriktat sätt och har förmåga att organisera och driva arbetsuppgifter framåt. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor, verksamhetens chefer och andra parter. Därför är det viktigt att du trivs med och lyckas väl i samarbete med andra.
Vänligen besvara urvalsfrågorna och bifoga ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333299". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
Timmermansgatan 25 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Facklig organisation
Vision Luleå 0920 45 30 00 Jobbnummer
10018415