Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Livsmiljö Gävles medarbetare gör Gävle vackrare, säkrare och mer händelserikt. Varje dag ger vi människor upplevelser samtidigt som vi bygger, utvecklar och påverkar dagens och framtidens samhälle. Dina insatser har stor påverkan på gävlebornas vardag. Vi erbjuder dig ett betydelsefullt, stimulerande och utvecklande arbete. Vi gör så att Gävle växer och ger gävleborna spännande upplevelser.
Inom Livsmiljö Gävle arbetar vi för samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Det innebär att det vi gör berör det mesta av kommuninvånarnas livsmiljö - från byggnadslov, trafik och miljö till kultur, idrott och friluftsliv. Det gör uppdraget intressant och varierande.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Vill du kliva in i en roll där du får möjlighet att utvecklas, ta ansvar och omges av härliga kollegor? Perfekt! Vi erbjuder dig ett vikariat där du kan växa i din HR-roll. Här välkomnas du in i ett team som stöttar, inspirerar och peppar varandra!
Vi söker nu en vikarierande HR-konsult då vår kollega går på föräldraledighet. I rollen som HR-konsult arbetar du likt en HR-generalist. Det är ett operativt uppdrag där du kommer att arbeta med verksamhetsnära HR-frågor och stödja sektorns chefer. Du stödjer ett tjugotal chefer i frågor rörande rekrytering, löneöversyn, arbetsmiljö, rehabilitering, arbetsrätt, omställning och du samverkar även med fackliga organisationer i ärendehanteringen. Du organiserar och håller i utbildningsinsatser inom arbetsrätt, arbetsmiljö och chefsintroduktion.
Du har ett nära samarbete med dina närmaste HR-kollegor, som består av en HR-konsult och en HR-strateg. Du får ett stort eget ansvar och driver HR-frågor samtidigt som du har tillgång till ett HR-nätverk inom Gävle Kommun. Arbetet är brett och omväxlande där du utifrån ett HR-perspektiv bidrar till att verksamheterna når sina mål och samtidigt lever upp till kommunens värdegrund och personalpolitik.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole-/universitetsutbildning inom personal- och arbetslivsfrågor och/eller annan utbildning eller yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Vi ser att du är trygg och erfaren inom HR-området och har minst ett års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete. Om du har erfarenhet av kvalificerat HR-arbete i offentlig sektor är det meriterande för tjänsten.
Som HR-konsult hos oss är din förmåga att bygga tillitsfulla och långsiktiga relationer avgörande för att lyckas i uppdraget. Du har ett naturligt konsultativt och coachande förhållningssätt som gör att du kan stödja, motivera och utveckla både chefer och medarbetare i deras vardag. Du inger förtroende, skapar tilltro och tillit och har en förmåga att sprida lugn och stabilitet även i utmanande situationer.
Du är lyhörd och har lätt för att skapa en öppen dialog, oavsett målgrupp. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Du anpassar ditt språk till olika situationer, syften och mottagare, och har en språklig säkerhet i både tal och skrift. Att hålla workshops, leda utbildningar eller vägleda i förändringsprocesser ser du som en självklar del av uppdraget.
Vi söker dig som är självgående, organiserad och målfokuserad. Du har lätt för att planera ditt arbete, prioritera rätt och driva aktiviteter i mål. Ditt arbetssätt präglas av struktur, ansvarstagande och tydlig uppföljning du ser vad som behöver göras, organiserar resurser effektivt och avslutar aktiviteter med kvalitet.
Du anpassar dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt vid behov. Du ser möjligheter i förändringar och har en positiv inställning till att arbeta i en dynamisk miljö där varje dag kan se olika ut.
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna i vår gemensamma värdegrund. För dig är det självklar att utgå ifrån den i mötet med chefer, medarbetare och varandra.
Välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat.
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
