HR-konsult

I rollen arbetar du på stadsövergripande nivå med HR-frågor och bidrar till att vi har enhetliga och rättssäkra HR-processer. Utifrån din spetskompetens är du en kunskapsresurs för andra och arbetar strategiskt med utveckling av rutiner och arbetssätt för hela organisationen.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Vårt uppdrag på Arbetsgivarstöd är att stötta förvaltningarnas HR-funktioner som i sin tur stöttar stadens chefer. Uppdraget utgår från strategiska och operativa behov i hela organisationen och du bidrar med din kompetens när vi tillsammans utvecklar, implementerar och följer upp riktlinjer och rutiner för HR-processer.
Ditt ansvarsområde är främst kopplat till lagen om anställningsskydd (LAS), omställning och bidragsanställningar som till exempel lönebidrag. Det innebär att vara sakkunnig och uppdaterad inom dessa områden samt generellt insatt inom arbetsrätt och praxis. I rollen ingår administrativa uppgifter och systemadministration i flera system. Du skapar och genomför olika utbildningsinsatser utifrån verksamhetens behov. Du har god förståelse för hur informationen ska tydliggöras på ett pedagogiskt sätt. Utifrån behovet i organisationen kan andra uppgifter tillkomma som exempelvis olika utredningsuppdrag. Din styrka är att kombinera ett relationellt förhållningssätt med din sakkunskap för att skapa förutsättningar för god samverkan och säkerställa rättssäkra processer.
Din kompetens
Din erfarenhet är från liknande arbetsuppgifter inom HR-området och du har ett intresse av att arbeta brett med HR-frågor. Du har akademisk utbildning inom HR eller gedigen bakgrund inom området. En förutsättning är att du har grundläggande kunskap inom arbetsrätt och det är en fördel om du kan berörda regelverk kring anställningsstöd. Det är bra om du har erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet. Som person är du trygg och självgående i din yrkesroll och bidrar med engagemang och tar stort ansvar för det gemensamma uppdraget.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en kvalificerad HR-roll med förmånen att påverka och driva utveckling hos Västmanlands största arbetsgivare. Du är en del av en mindre arbetsgrupp som har stor kompetens inom HR och leds av vår förhandlingschef. Vi stöttar varandra i komplexa ärenden och drar nytta av varandras expertkunskaper. Ett flexibelt arbetssätt med friheten att planera, strukturera din vardag och ha möjligheten att arbeta på distans är en självklarhet.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Övrig information
