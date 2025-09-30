HR-konsult
2025-09-30
Vi söker dig som vill förstärka vårt HR-team.
Vi erbjuder dig en varierande roll som HR-konsult i en meningsfull och intressant verksamhet på Länssjukhuset i Kalmar. Som HR-konsult ger du råd och stöd inom områdena hälsa och arbetsmiljö, rekrytering och kompetensförsörjning, lön- avtals- och arbetsvillkor samt chef- och medarbetarskap. Du kommer få ansvar att stötta en eller flera kliniker och dess chefer. Målet är att ditt stöd ska bidra till att dina chefer kan ta sitt ansvar och lyckas med sina uppdrag samt att verksamheten når uppsatta mål. Utöver grunduppdraget kan du även komma att ha ett övergripande ansvar tillsammans med en eller flera kollegor inom HR-områden där du samordnar och tar initiativ till utveckling av arbetet samt informerar och förmedlar kunskap till kollegor och chefer. Din roll är bred och du förväntas ha kunskap om flera olika områden och en viktig del är att samverka med fackliga parter på ett professionellt sätt.
HR-arbetet kännetecknas av ett förtroendefullt och professionellt bemötande med hög kompetens. I rollen är du ett nära chefsstöd där din kunskap är otroligt viktig för att stötta och hjälpa våra chefer i verksamheten utifrån deras behov och förutsättningar, detta utan att ta över chefens ansvar. Arbetet är självständigt samtidigt som du verkar i en stor grupp med kollegor där stöd, samverkan och ett prestigelöst arbetssätt genomsyrar allt vi gör. Vi har en genuin omtanke om varandra och trots det höga tempot ser vi alltid vikten av att ha roligt på jobbet. Samtliga verksamheter och medarbetare inom Region Kalmar län arbetar för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare.
I denna rekrytering tillämpar vi tester i vårt urval såsom problemlösnings- och personlighetstest som mäter arbetsprestation och beteenden i arbetslivet. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om dig
Vi söker dig som har akademisk examen med inriktning mot HR eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av liknande roll och erfarenhet av att arbeta med operativt HR samt driva och utveckla HR-processer. Har du erfarenhet av HR-arbete i offentlig verksamhet, gärna inom vårdsektorn, är det meriterande. Vi ser gärna att du har arbetat praktisk inom någon av följande områden, arbetsmiljö, arbetsrätt och/eller lön.
Som person är du självgående och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter planeras, organiseras och genomförs på ett effektivt sätt och med god kvalitet. Du är lyhörd för organisationens utmaningar och kommunicerar på ett tydligt och förtroendefullt sätt. Du arbetar i ett HR-team och med chefer som har en drivkraft att tillsammans nå goda resultat och det krävs att du är bra på att samarbeta samt att skapa goda och professionella relationer. Du har en nyfikenhet för verksamheten som du arbetar för samt ett mod att stå upp för och dela med dig av din kunskap och erfarenhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
HR-enheten i Kalmar tillhör Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och i vårt HR-team ingår 10 HR-konsulter, två HR-assistenter, en Heromasamordnare och en HR-chef. Viktiga samarbetspartner är chefer och medarbetare i verksamheten, HR-kollegor i förvaltningen och i Regionen, controllrar, verksamhetsutvecklare, lönekonsulter, företagshälsovården och fackligt förtroendevalda. Att arbeta som HR-konsult inom Region Kalmar län innebär möjlighet till ett brett kontaktnät inom HR och tillgång till expertkunskap. Varje år ordnas särskilda HR-dagar inom Regionen utifrån aktuella områden. Vi arbetar i aktivitetsbaserade lokaler på Länssjukhuset i ett nära samarbete med övriga administrativa enheter.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen består av sjukhusen i Västervik, Oskarshamn och Kalmar och diagnostiskt centrum. På våra tre sjukhus finns många olika verksamheter som omfattar allt från BB och förlossning, intensivvård, vårdavdelningar och mottagningar inom exempelvis ortopedi, kirurgi, medicin, geriatrik till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppdrag är att erbjuda invånarna i Kalmar län specialiserad somatisk vård. Vi ansvarar för medicinsk utredning, behandling och omvårdnad som kräver specialiserade insatser. Hos oss arbetar ca 4 200 av Region Kalmar läns medarbetare inom en mängd olika yrkesroller - från läkare och sjuksköterskor till medicinska sekreterare, ingenjörer och biomedicinska analytiker med flera. Välkommen att bli en av oss och bidra till att forma dagens och framtidens hälso- och sjukvård!
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/709". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Kontakt
Kerstin Parker, HR-chef 010-3584955 Jobbnummer
9533833