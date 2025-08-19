HR-Generalist till Gavlegårdarna
2025-08-19
Publiceringsdatum2025-08-19
Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla Gävle tillsammans med ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag? Trivs du i en bred HR-roll där du får arbeta både strategiskt och operativt med fokus på att stötta chefer och medarbetare? Då kan du vara den HR-generalist vi söker till Gavlegårdarna.
I rollen som HR-generalist ger du ett professionellt och konsultativt stöd till våra chefer och medarbetare inom hela HR-området. Arbetet innebär att du på ett kvalitetssäkrat sätt stöttar cheferna i deras arbetsgivaransvar genom hela medarbetarresan (attrahera-rekrytera-introducera-utveckla-behålla-avveckla). Du blir en nyckelperson på vår HR-avdelning och rapporterar direkt till vår HR-chef.
Vem söker vi?
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är en trygg och självgående person med ett stort intresse för människor och HR-frågor. Du är van vid att hantera olika typer av arbetsuppgifter, både administrativa och strategiska, och trivs med att vara ett stöd i organisationen.
Detta är ett uppdrag mellan 2025-10-15 - 2026-10-31.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. Vi erbjuder dig tryggheten av ett kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort.
Utöver detta får du en unik möjlighet att bygga på ditt CV, möta olika företagskulturer och skaffa dig värdefull erfarenhet från olika branscher. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss!
Känner du igen dig i beskrivningen? Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår hemsida: www.randstad.se.
senast 2025-08-31. Vi tillämpar löpande urval och introduktioner, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elsa Lindblom på elsa.lindblom@randstad.se
.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Personaladministration
Rekrytering
Rehabilitering
Chef- och medarbetarstöd
Personalstatistik
Lag- och avtalstolkningKvalifikationerKvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom HR eller motsvarande.
Erfarenhet av brett och kvalificerat HR-arbete.
God administrativ vana och erfarenhet av att arbeta i HR-system.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av HR-systemet Sympa och dess bakomliggande konstruktion.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är:
Betraktande: Du ser andra människor och vill förstå deras beteende.
Kulturellt medveten: Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Strukturerad: Du har ett metodiskt och systematiskt arbetssätt. Du planerar i förväg, gör tydliga prioriteringar och fördelar resurser effektivt.
Kommunikativ: Du förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.
Noggrann: Du förstår vikten av att kontrollera att uppgifter och detaljer stämmer för att säkerställa hög kvalitet och korrekt systemdata.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
