HR-generalist till Gästrike återvinnare
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Gävle
2025-11-17
Vill du vara med och skapa värde i en organisation som gör skillnad varje dag? Hos Gästrike Återvinnare får du möjlighet att bidra till en hållbar framtid, samtidigt som du arbetar i en miljö som präglas av gemenskap, engagemang och en god balans mellan arbete och familjeliv. Nu söker vi en HR-generalist till Gästrike återvinnare som vill bli en viktig del av teamet!
Om Gästrike återvinnare
Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund bestående av Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner. Förbundet bildades 2001 med uppdrag att ansvara för den kommunala avfallshanteringen i de fem medlemskommunerna. Gästrike återvinnare ger service åt 168 000 människor och ansvarar för insamling, behandling, planering och information när det gäller hushållsavfall. Gästrike återvinnare är en utvecklingsorienterad organisation med hög kompetens inom hållbar avfallshantering som hjälper sina invånare att ha ett bekvämt liv på ett hållbart sätt. Det ska vara lätt att göra rätt. Gästrike återvinnare bidrar även till en regional utveckling genom att exportera kunskap till andra länder och på så vis stimulera det regionala näringslivet.
"Tillsammans - gör vi skillnad - för en värld som räcker längre!"Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
I rollen som HR-generalist hos Gästrike återvinnare får du en bred och dynamisk roll där du är ett viktigt stöd för både chefer och medarbetare i hela organisationen. Du arbetar nära verksamheten och kombinerar operativa och administrativa uppgifter inom HR. Din insats är avgörande för att säkerställa effektiva processer, god service och välfungerande rutiner. Rollen innebär att du ger kvalificerat stöd till HR-chef och ledning, samtidigt som du bidrar till att deras arbetssätt följer lagar, avtal och Gästrike återvinnares riktlinjer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar bland annat:
* Administrativt stöd i personalrelaterade processer och hantering av anställningsavtal, intyg och behörigheter.
* Uppdatering av personaldata i HR- och lönesystemet Flex HRM.
* Stöd till chefer och medarbetare i frågor som rör anställning, ledighet, sjukfrånvaro och löneunderlag.
* Förberedelse av underlag för lönerevision, statistik och rapporter till HR-chef och ledning.
* Delaktighet i rekrytering, introduktion och kompetensutveckling.
* Samordning av onboarding och offboarding samt utbildningsinsatser.
* Stöd i arbetsmiljö- och rehabiliteringsärenden.
* Säkerställande av att rutiner följer lagar, avtal och interna riktlinjer.
* Utveckling av HR-processer, mallar och digitala verktyg samt medverkan i systemförvaltning för HR-området.
Om dig
Vi ser att du har erfarenhet av brett HR-arbete och trivs med att kombinera administration med operativt stöd. Du arbetar strukturerat och tar ansvar för dina uppgifter. Samtidigt har du ett prestigelöst förhållningssätt och trivs med att samarbeta för att nå gemensamma mål. Du är flexibel och lösningsorienterad och uppskattar en miljö där arbetsuppgifterna varierar. Du har en stark servicekänsla och är engagerad i att stötta både kollegor och verksamheten. Dessutom är du självgående och initiativtagande, vilket gör att du driver ditt arbete framåt med stort engagemang.Kvalifikationer
* Flerårig erfarenhet av HR-administration och personalprocesser, gärna inom offentlig sektor.
* Goda kunskaper i HR-system och Office 365.
* God förståelse och vana att tillämpa arbetsrätt och kollektivavtal.
* Eftergymnasial utbildning inom HR/personal.
Du erbjuds
Hos Gästrike återvinnare blir du en del av en organisation som värnar om hållbarhet, utveckling och arbetsglädje. Du erbjuds en arbetsplats med stark gemenskap, där man stöttar varandra och arbetar tillsammans för ett viktigt samhällsuppdrag. Du arbetar i trevliga lokaler och har möjlighet till flexibilitet. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Då urvalsprocessen och intervjuer sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se.
Vid frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hanna Kaponen på hanna.kaponen@jurek.se
.
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Jobbnummer
9608531