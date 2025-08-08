HR-expert till Kriminalvården Linköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
HR-avdelningens främsta uppgift är att medverka till att Kriminalvården har goda förutsättningar att vidareutveckla sin förmåga att nå sina mål genom att vara en attraktiv arbetsgivare, arbetsplats, utbildningsanordnare och samarbetspart, som gör skillnad i samhället.
HR-avdelningen består av fyra enheter och har ca 400 medarbetare fördelade på enheterna verksamhetsnära HR, planering och arbetsgivarutveckling, ledar- och medarbetarskap och utbildning.
Enheten för verksamhetsnära HR har i uppgift att identifiera, utveckla, implementera och följa upp arbetsgivarstödet till chefer inom Kriminalvården. Enheten ger verksamhetsnära HR-stöd, råd och vägledning så att cheferna stärks i arbetsgivarrollen och att deras förmåga att leda verksamhet och medarbetare ökar.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Kriminalvården står inför en expansiv fas med målet att minska återfall i brott och därmed skapa ett tryggare samhälle för alla. För att uppnå detta söker vi en engagerad kompetensförsörjningsexpert som vill vara med och bidra till framtidens Kriminalvård.
Som kompetensförsörjningsexpert kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa att Kriminalvården attraherar, utvecklar och behåller rätt kompetens. Du kommer att stödja chefer inom hela HR-området, med särskilt fokus på kompetensförsörjning. I rollen ingår att initiera, planera, processleda och följa upp kompetensförsörjningsplaner enligt fastställd metodik.
Du arbetar strategiskt med att identifiera, analysera, utveckla och följa upp myndighetens långsiktiga kompetensbehov, samt omsätter nationella planer till regionala och lokala initiativ i samverkan med verksamhetsansvariga chefer. Arbetet innebär också att du samverkar både internt och externt för att Kriminalvården ska nå sina mål inom kompetensförsörjningsområdet. Tillsammans med gruppchef för rekrytering, regional kommunikatör och ambassadörer i verksamheten bidrar du också till att arbeta för att attrahera nya medarbetare i hela regionen.
Du deltar även i ett nationellt nätverk tillsammans med andra kompetensförsörjningsexperter för att skapa ett lärande och enhetlighet i arbetet. Det ingår dessutom nationella tjänsteresor några gånger per år samt resor inom regionen enligt planering.Kvalifikationer
Vi söker dig som ser möjligheter i förändringar, du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter vilket innebär att du snabbt kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt utifrån uppsatta tidsramar. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt. Du trivs att samarbeta med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt. För att nå fram har du välformulerade budskap och talar klart och engagerat i enskilda möten och i grupper.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning med HR-inriktning alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Flerårig bred erfarenhet och självständigt HR-arbete i en större organisation
• Erfarenhet av att driva och underhålla processer med flera interna och externa aktörer
• Erfarenhet av kompetensförsörjning på både strategisk och operationell nivå
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
• Mycket god kunskap i Officepaketet
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av HR-arbete inom offentlig förvaltning
• Erfarenhet av arbete med framtagande av övergripande kompetensförsörjningsrapporter
• Erfarenhet av att ta fram underlag/presentationer i olika sammanhang
• Kunskap om kompetensbaserad rekrytering
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
