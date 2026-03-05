HR-Chef till stridskraften Hemvärnet
2026-03-05
Försvarsmakten befinner sig i en tid av utveckling och tillväxt. Vi söker nu en erfaren, relationsinriktad och driven HR-chef som vill leda och utveckla HR-arbetet för hela stridskraften Hemvärnet. Är du trygg i din ledarroll och vill bidra till att skapa förutsättningar för Sveriges försvar, då kan en roll som stridskraftens Hemvärnets HR-chef vara ett jobb för dig!
Om Hemvärnet
Stridskraften Hemvärnet (SK Hv) verkar över hela Sverige och utgör nästan hälften av försvarsmaktens personal som består både av anställd personal och hemvärnssoldater. Stridskraften är under stark tillväxt. Idag är antalet fast anställda ca 800 och antalet hemvärnssoldater ca 22,500 - som ska öka till 26,000 2030.
HR-chefen är en del av rikshemvärnsstaben, vilket är Rikshemvärnschefens stab för att leda, inrikta och utveckla förbandsproduktionen i stridskraften. Rikshemvärnsstaben består av en planeringsavdelning, genomförandeavdelning, stödavdelning och stabssektion. HR-chefen tillhör stödavdelningen som består av tre sektioner: HR-sektionen, säkerhet- och ledningssystemsektionen samt logistiksektionen. I logistiksektionen ingår infrastruktur och försvarsmedicin. Beroende på uppgift rapporterar du som HR-chef till chefen för stödavdelningen, stabschef eller direkt till rikshemvärnschefen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ansvarar för och leder HR-området för stridskraften samt är rikshemvärnsstaben rådgivare inom HR-området. I uppdraget ingår att utifrån stridskraftens behov och prioriteringar leda och driva förändringsledning inom HR-området för att säkerställa genomförandet av utvecklingsarbete i linje med stridskraftens mål och behov.
Personalförsörjning är ett prioriterat område där du har ett övergripande ansvar för att utveckla personalförsörjningen, för både anställda och hemvärnssoldater. Tillväxten av hemvärnssoldater har fram till 2030 ett särskilt fokus, där en del är att långsiktigt säkra och stärka denna tillväxt genom strategisk personal- och kompetensförsörjning. Försörjning av yrkesofficerare är en annan central del i den långsiktiga kompetensförsörjningen och en avgörande faktor för den fortsatta verksamhetsutvecklingen.
SK Hv HR-chef har en nära samverkan med och funktionsleder HR-funktionen genom HR-cheferna vid HVSS och militärregionerna för att skapa en enhetlig och effektiv HR-funktion i hela stridskraften. Du utgör även stridskraftens HR-representant utåt.
Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar för Rikshemvärnsstabens HR-sektion som består av åtta medarbetare. Då stridskraften finns representerad i hela Sverige förekommer resor i tjänsten.
KRAV
Kvalifikationer
• Relevant akademisk högskoleexamen inom HR, beteendevetenskap, personal eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flerårig relevant och aktuell erfarenhet av att leda och driva HR-processer på strategisk nivå i en större organisation, gärna i myndighet
• Aktuell och relevant erfarenhet av ledarskap i chefsbefattning med verksamhetsansvar och personalansvar för seniora självgående medarbetare
Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift, med förmåga att kommunicera effektivt och övertygande utifrån målgrupp och sammanhang
Vi söker en HR-chef med hög integritet som är beredd att leda en bred verksamhet i en komplex och snabb utvecklingstakt. Du är driven, utvecklingsinriktad och resultatorienterad, med förmåga att både initiera arbete och att leda det i mål.
Du är trygg och erfaren i din chefsroll, med erfarenhet att leda genom ett tillitsbaserat ledarskap. Du har ett coachande förhållningssätt och är en engagerad ledare som bygger lag, nätverk och förtroendefulla relationer på alla nivåer, såväl internt inom stridskraften som inom Försvarsmakten i stort.
Du är en förebild för medarbetare och chefer. Du har en god kommunikativ förmåga och trivs med att presentera HR-initiativ och rapporter på ett tydligt och värdeskapande sätt. Du står självklart bakom Försvarsmaktens värdegrund och synen på alla människors lika värde. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Meriterande
• Erfarenhet av att ha arbetat som HR-chef i Försvarsmakten eller liknande offentlig förvaltning/myndighet
• Drivit egen kunskapsutveckling samt integrerat ny kunskap i verksamhetsutveckling
Erfarenhet av samverkan och förhandling med fackliga parter
Anställningsform: Tillsvidareanställning, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Befattningen är civil.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Resor i tjänsten förekommer med kortare eller längre tjänstgöring på annan ort såväl nationellt som internationellt.
Fackliga företrädare:
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
För information om befattningen, kontakta rekryterande chef Görgen Larsson.
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-26. Din ansökan ska innehålla CV, ansökningsbrev samt svar på angivna urvalsfrågor där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
