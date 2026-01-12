HR-chef
2026-01-12
Högskolan i Skövde är en central och ledande aktör för utbildning, forskning och samverkan som stödjer omställningen för en hållbar framtid - regionalt, nationellt och internationellt. Våra 10 000 studenter och 500 medarbetare skapar förutsättningar för samhällets digitala transformation och hållbar samhällsutveckling genom högkvalitativ utbildning och forskning inom valda områden. Välkommen till ett levande campus mitt i Skaraborg.Vill du ta ett utvecklande ledaruppdrag i en akademisk miljö? Som HR-chef vid Högskolan i Skövde får du möjlighet att, tillsammans med ett engagerat team, bidra till att stödja och utveckla verksamheten. Ditt ledarskap kännetecknas av god kommunikation, delaktighet, utvecklingsfokus och ansvarstagande för verksamhetens bästa.
På Högskolan i Skövde arbetar vi tillsammans och tvärdisciplinärt för att skapa engagemang, kvalitet och resultat på ett levande campus. Vi tar ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifter och arbetar mot verksamhetens mål. Högskolans förutsättningar skapar goda möjligheter till närhet och samarbete mellan institutioner, verksamhetsstöd, studenter, kollegor samt samarbetspartners.
HR-avdelningen är en del av Högskolans verksamhetsstöd och har en central roll i att stödja chefer och ledning i arbetet med att nå verksamhetens mål samt i att skapa en hållbar arbetsmiljö och långsiktig utveckling för hela organisationen. Som HR-chef leder du ett team bestående av en biträdande HR-chef, HR-specialister samt löne- och HR-handläggare. Tillsammans ger ni kvalificerat stöd inom områden som kompetensförsörjning, arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor, arbetsrätt och förhandlingar samt lönefrågor.
Din roll
Som HR-chef ansvarar du för att leda utvecklingen inom HR-området, såväl strategiskt som operativt. Du arbetar proaktivt och i dialog med ledning och verksamhetsföreträdare. Du har verksamhetens behov i fokus och bidrar till att Högskolan fullgör sitt uppdrag som lärosäte och myndighet. Tillsammans med dina medarbetare skapar du förutsättningar för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare och chefer på Högskolan i Skövde.
Du skapar dig en god förståelse för verksamhetens utmaningar och omsätter dem till HR-relaterade aktiviteter. Som HR-chef företräder du arbetsgivaren och är ansvarig vid förhandling med de fackliga organisationerna. Du rapporterar till högskoledirektör och arbetar i dialog och i nära samarbete med högskoleledningen. Du ingår även i verksamhetsstödets ledningsgrupp och bidrar till att utveckla hela verksamhetsstödet.
För att bli framgångsrik i denna roll krävs följande kvalifikationer:
• akademisk examen på lägst grundnivå inom för anställningen lämpligt område,
• dokumenterad erfarenhet av strategiskt och operativt HR-arbete,
• god och framgångsrik ledarerfarenhet inom HR-området,
• god kommunikativ förmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska,
• dokumenterat god kunskap i arbetsrätt samt god erfarenhet av arbete med förhandlingar och samverkan med fackliga parter och skyddsorganisation,
• dokumenterad god samarbetsförmåga.
Vi kommer också att värdera följande meriter vid anställningen:
• Personliga egenskaper i form av lyhördhet, handlingskraft, hög integritet och prestigelöshet samt en förmåga att arbeta på ett coachande, motiverande och stödjande sätt.
• Erfarenhet av chefsuppdrag inom offentlig sektor.
• Erfarenhet av förändringsledning genom att driva, utveckla och förankra processer.
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning. Högskolan kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Omfattning: 100 %
Sista ansökningsdatum: 1 februari 2026
Diarienummer: Ref nr HS 2025/765
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av högskoledirektör Nils Svensson. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.Så ansöker du
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
• Personligt brev
• CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
• Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan Ersättning
