HR-assistent på deltid - meriterande extrajobb!
Studerar du och är nyfiken på HR och vill bygga praktisk erfarenhet vid sidan av studier? Här får du chansen att arbeta nära HR-ansvarig, lära dig HR-processer i praktiken och bidra till att bygga struktur i ett växande bolag. En perfekt möjlighet för dig som vill utvecklas inom HR och administration.
Arbetsuppgifter
I rollen som HR-assistent stöttar du HR-funktionen i huvudsakligen administrativa och operativa uppgifter. Arbetet omfattar administrativa HR-uppgifter och lönenära administration, hantering och av personalrelaterad dokumentation samt arbete i HR-systemet Flex HRM.
Rollen innebär även stöd vid hantering av löneadministration - enklare administration kopplad till pension och försäkring samt stöd kring tidrapportering.
Vem är du?
Vi söker dig som är student inom HR eller lön och vill fortsätta bygga din praktiska erfarenhet inom HR. Du är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten i ditt arbete. Samtidigt är du självgående, ansvarstagande och har ett naturligt driv att få saker gjorda. Du är en lättsam och öppen person som skapar trygghet i samarbetet med andra, och du trivs i en stödjande roll. Du har ett genuint intresse för HR och administration och är nyfiken på hur HR-processer fungerar i praktiken. Genom ditt sätt att arbeta bidrar du till arbetsro och bygger förtroende i organisationen.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete, HR-administration eller arbete nära löneprocesser, samt om du har arbetat i HR-system - särskilt Flex HRM.
Vi erbjuder
Detta är ett konsultuppdrag på deltid om ca 2-3 tillfällen per vecka. Start omgående och uppdraget är initialt tänkt att pågå fram till sommaren, med god möjlighet till fortsatt och utökat arbete framåt. Du har möjlighet att arbeta på plats, hybrid eller komma in vid behov.
Rollen är lärorik och innebär ett nära samarbete med HR-ansvarig, där du får praktisk erfarenhet av HR-administration i ett bolag i tillväxt och möjlighet att utvecklas i takt med att HR-arbetet byggs upp och växer.Publiceringsdatum2026-01-19Så ansöker du
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Hedda Grenlöv på hedda.grenlov@jurek.se
eller Evelina Thimper på evelina.thimper@jurek.se
