HR-ansvarig för Störningsjouren i Göteborg AB
Störningsjouren I Göteborg AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-10-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Störningsjouren I Göteborg AB i Göteborg
Störningsjouren står för Trygghet!
På Störningsjouren är vi idag drygt 70 medarbetare och har vårt kontor i fina lokaler centralt i Gårda. Vi erbjuder tjänster som skapar trygghet och säkerhet i våra kunders bostadsmiljöer. Vi arbetar med akuta störningar kvälls- och nattetid, vi utför utrednings- och vräkningsförebyggande arbete på dagtid, vi utreder vid misstanke om oriktiga hyresförhållanden, erbjuder juridiska tjänster samt erbjuder fastighetsjour för hjälp vid akuta händelser. Störningsjouren har ett nära samarbete med polis och socialtjänst samt andra samhällsaktörer. Våra kunder är de kommunala bostadsbolagen inom koncernen, flera av de största privata hyresvärdarna och vissa bostadsrättsföreningar i Göteborg. Störningsjouren i Göteborg AB ingår som ett av åtta dotterbolag i Förvaltnings AB Framtiden som moderbolag, i koncernen ingår även Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Framtiden Byggutveckling, Egnahemsbolaget samt Göteborgslokaler. Framtidenkoncernen är en del av Göteborgs Stad.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Detta är ett jobb för dig som gillar att arbeta med HR-frågor nära den operativa verksamheten. Du gillar att variera dagligt stöd till chefer och medarbetare och löpande personaladministrativa uppgifter med utvecklingsarbete som stärker förutsättningarna för verksamheten att nå sina resultat.
Störningsjouren bedriver verksamhet årets alla dagar, dygnet runt vilket ger en spännande mix av medarbetare som arbetar på kontoret och de som är ute på fältet. För att vi ska kunna leverera på vårt uppdrag, att skapa trygghet och säkerhet i Göteborg, är medarbetarnas säkerhet, trygghet och engagemang en avgörande förutsättning. Som HR-ansvarig är du en nyckelspelare i att stärka dessa förutsättningar tillsammans med dina kollegor i ledningsgruppen och VD som du rapporterar till.
Du arbetar brett och självständigt i samtliga HR-processer. Du har god erfarenhet av att arbeta med arbetsrätt, avtalsfrågor, arbetsmiljöarbete och är van vid att hantera fackliga relationer och förhandlingar. Du stöttar cheferna i hela rekryteringsprocessen, lönebildning, utbildningsplanering och vid behov rehabilitering. Du har löpande kontakt med Framtidens lönecenter som administrerar bolagets löner.
Då Störningsjouren ingår som ett dotterbolag i Framtidenkoncernen innebär det att du ingår i koncernens HR-råd som leds av moderbolaget. Där drivs, samordnas och utvecklas koncerngemensamma frågor och arbetssätt. I rådet kan du få stöd av kollegor i liknande roller.
Internkommunikationen är ett viktigt verktyg för att bibehålla högt engagemang och trivsel i bolaget. I rollen som HR-ansvarig arbetar du tillsammans med informationssamordnare med att utveckla bolagets internkommunikation och ta ytterligare steg i employer branding-arbetet genom t.ex. ökad närvaro på LinkedIn. Utöver HR-rådet i koncernen så företräder du också Störningsjouren i det koncerngemensamma kommunikationsrådet.
Vi är en arbetsplats som tror på att samarbete och starka relationer ger de bästa förutsättningarna för en säker och trygg arbetsmiljö. Det skapar vi förutsättningar för genom att vi förlägger vår arbetstid huvudsakligen på vårt fina centrala kontor i Göteborg. Vi söker nu en ny kollega då vår nuvarande HR-ansvariga kommer lämna staden.Kvalifikationer
Dina kunskaper och erfarenheter - Meriterande
• Relevant högskoleexamen inom HR-området eller annan likvärdig högskoleutbildning
• Minst tre års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
• God kommunikativ förmåga. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
ÖVRIGT
Vem är du?
Vi söker dig som verkar för ett gott samarbetsklimat och skapar goda relationer med människor med ditt prestigelösa förhållningssätt. Du har förmåga ta ansvar utifrån en helhetssyn och det märks att du är serviceminded i ditt förhållningssätt. Du är trygg i dig själv och kan lugnt förmedla obekväma budskap när situationen så kräver och med en hög integritet.
Du är initiativtagande, handlingskraftig och fattar självständiga beslut. Du arbetar metodiskt, strukturerat och har god planeringsförmåga. Du ser behoven och utvecklar kontinuerligt dina ansvarsområden.
Här får du möjlighet att växa i en organisation som värdesätter nära samarbete, öppen kommunikation och gemensam framgång.
Vi erbjuder en familjär arbetsmiljö med goda förmåner såsom flextid, friskvårdsbidrag, tjänstepension och kollektivavtal.
För din information gör vi bakgrundskontroll av slutkandidater. Vi intervjuar sökande löpande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282646". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Störningsjouren i Göteborg AB
(org.nr 556657-1443) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Störningsjouren i Göteborg AB Kontakt
VD
Sofia Gärdsfors sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se 031-7738384 Jobbnummer
9546402