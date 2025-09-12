HR-administratör (vikariat) till SiS ungdomshem Långanäs!
Statens institutionsstyrelse / Administratörsjobb / Eksjö Visa alla administratörsjobb i Eksjö
2025-09-12
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Eksjö
, Nässjö
, Vetlanda
, Jönköping
, Vimmerby
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Långanäs tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Då en av våra kollegor på administrationen ska kompetensutveckla sig söker vi nu en HR-administratör till ett vikariat för ett år framåt med stor chans till förlängning!
Som HR-administratör på SiS ungdomshem Långanäs är du en viktig del av verksamheten. Du är ansvarig för att ge våra chefer administrativt stöd i frågor gällande lön, anställningsvillkor, förmåner, frånvaro mm. Du kommer arbeta med ärenden i vårt lönesystem Primula och sköta administrativa uppgifter enligt fastställda processer och rutiner. I uppdraget ingår också att kunna besvara frågor om kollektivavtal samt andra aktuella styrdokument och regelverk.
Följande är exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen som HR-administratör:
• Hantera daglig HR-administration
• Administration vid anställningar och avslut
• Lönehantering
• Introduktion med chefer i våra personal- och bemanningssystem
• Samarbeta med bemanningsplaneraren gällande frånvaroregistrering
• Vara behjälplig i handlingar gällande anställningar, PAN-ärenden eller liknande som skall diarieföras, arkiveras eller på annat sätt registreras.
• Ge stöd och service till interna och externa aktörer gällande kompetensplanering, employer branding, rekrytering, introduktion, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, villkor och avtal, löne- och fackliga förhandlingar samt karriärutveckling
• Följa interna styrdokument och vara administrativt stöd till HR-generalist i processer som rehabilitering, rekrytering och arbetsrätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och lösningsinriktad och besitter god förmåga i att prioritera, planera och organisera ditt arbete. Du kan arbeta både självständigt likväl som i grupp och du är positiv med ett sinne för struktur, noggrannhet samt tycker om ordning och reda.
Du ska även ha:
• En eftergymnasial utbildning mot HR alternativt gymnasieexamen tillsammans med erfarenhet som arbetsgivaren ser som likvärdig
• B-körkort
Meriterande är:
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av tillämpning av lagar och avtal inom offentliga sektorn
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning, 100%, på ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast söndagen 5 oktober.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Administrativ chef
Mona Thom mona.thom@stat-inst.se 010-453 36 06 Jobbnummer
9506953