HR-administratör till Naturvårdsverket
2025-10-01
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Hos oss får du vara med och bidra i det viktiga arbetet för att nå vår vision - att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer!
Vill du arbeta i en administrativ roll med bredd inom hela HR-området där du får möjligheten att bidra till välfungerande HR-processer? Vi på HR-enheten strävar efter att vara en hållbar och utvecklingsorienterad enhet där vi har kul och inspirerar varandra. Nu söker vi en ny kollega som vill vara med och stärka vårt arbete framåt!
HR-enheten på Naturvårdsverket är en kompetensstark enhet med 10 medarbetare som har till uppgift att skapa goda förutsättningar för ett professionellt ledar- och medarbetarskap i organisationen samt bidra till ett gott arbetsklimat. Vi säkerställer välfungerande HR-processer genom att ge stöd i frågor rörande rekrytering, anställning, kompetensförsörjning och arbetsmiljö samt ledar- och medarbetarutveckling. HR-enheten arbetar för att vara en professionell och strategisk partner som ger verksamheten ett träffsäkert stöd. Vi jobbar hela tiden med att utveckla våra arbetssätt och vi ser samarbetet inom enheten som en avgörande faktor. HR-enheten är en del av Förvaltningsavdelningen på Naturvårdsverket.
Dina arbetsuppgifter
Som HR-administratör hos oss är du en viktig del i myndighetens HR-arbete och du kommer att arbeta i en varierad och bred roll inom HR- och löneadministration.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta rekryterings- och anställningsadministration, hantera och fördela inkommande frågor via funktionsbrevlåda och ärendehanteringssystem, utlämnande av allmänna handlingar, ta fram statistik, protokollföring, mötesbokningar och uppdatering av information på intranätet.
Vår lönehantering är outsourcad till Statens Servicecenter men administrativt arbete kopplat till löneutbetalning är en viktig del i denna roll. Bl.a. ingår att registrera, granska och kvalitetssäkra underlag och uppgifter inför löneutbetalning, hantera lönerelaterade frågor från chefer och medarbetare, administrera behörigheter i lönesystemet Primula samt vara operativ kontaktperson gentemot löneleverantör.
På enheten finns ytterligare en HR-administratör och ni kommer ha enskilda ansvarsområden men även jobba tillsammans och fördela inkommande uppgifter mellan er. En viktig gemensam uppgift för er blir att fortsätta utveckla rutiner och arbetssätt för att skapa en tydlig och effektiv HR-administration. Arbetet kommer att erbjuda en stor variation av arbetsuppgifter och goda möjligheter att själv planera arbetets upplägg i samarbete med dina kollegor på HR-enheten.
Din kompetens
Krav för anställningen
• Högskole- eller universitetsutbildning med inriktning mot HR/personaladministration, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
• Aktuell erfarenhet av administrativt arbete inom HR/personalområdet.
• Goda kunskaper i svenska språket muntligt såväl som skriftligt.
• God vana av att arbeta med Officepaketets alla delar.
• Praktisk erfarenhet av att arbeta med digitala HR-system, såsom personalsystem, lönesystem och rekryteringssystem.
Meriterande
• Aktuell erfarenhet av arbete på statlig myndighet samt kännedom om de regelverk som berör anställningsvillkor inom staten.
• Aktuell erfarenhet av att arbeta med Primula och/eller ReachMee.
• Erfarenhet av administrativt utvecklingsarbete, gärna genom digitala lösningar
• Erfarenhet av arbete med outsourcad lönefunktion
• Erfarenhet av rekryteringsarbete
Personliga egenskaper
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.
Rollen ställer krav på att du är strukturerad och noggrann, tar egna initiativ och självständigt driver arbetet framåt samtidigt som du är lyhörd och har förmåga att lyssna in verksamhetens behov. Du har lätt för att sätta dig in i nya system och processer och är nyfiken på att lära dig de digitala verktyg som krävs i rollen. Du är prestigelös och trivs med att ge service och hitta lösningar och vill tillsammans med oss ge bästa tänkbara stöd till verksamheten.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 21 oktober 2025. När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV (skrivet på svenska)
Kontakt
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Jennie Borslehag, hr-chef. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Myndighetens ansvarsområden är integrerade i andra viktiga samhällsfrågor och bidrar därför till hela samhällets utveckling. Naturvårdsverket är också beredskapsmyndighet.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
