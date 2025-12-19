HR-administratör
Totalförsvarets skyddscentrum söker nu en HR-administratör till personalavdelningen vid stabsenheten. Som HR-administratör kommer du att ha ett varierande arbete där du arbetar brett med personaltjänst, huvudsakligen på operativ nivå, genom administration, handläggning och stöd till våra chefer. Arbetet innebär goda möjligheter till personlig utveckling i rollen som HR-administratör och dessutom träning tre timmar per vecka på arbetstid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Administrativt chefsstöd såsom upprättande av HR formulär, stödja chefer med anställningsbeslut, anställningsbevis och intyg.
• Beredning av befordringsärenden.
• Ta fram personallistor och andra personalrelaterade underlag.
• Upprätta skrivelser i FM ärendehanteringssystem.
• Upprätta/uppdatera rutiner i personalfrågor.
Arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
KRAV
Kvalifikationer
• Vi söker dig med akademisk utbildning inom personalområdet.
• Du ska ha erfarenhet av administration samt ha goda kunskaper i Officepaketet.
• Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
• Vi vill att du har B-körkort.
Personliga egenskaper
Du stimuleras av utmaningar och snabbt uppkomna situationer och arbetsuppgifter vilket kräver en hög arbetskapacitet, samarbetsförmåga samt förmåga att kunna ta egna initiativ. Du gillar problemlösning och är duktig på att prioritera, planera och organisera ditt arbete. Arbetet kräver att du är ansvarstagande, stresstålig och har hög personlig integritet. Självklart ska du gilla administrativa arbetsuppgifter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av personaladministration.
• Erfarenhet från arbete vid statlig myndighet.
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten.
• Det är bra om du har lätt för att sätta dig in i nya datasystem, speciellt uppskattat är det om du redan har erfarenhet av systemet SAP.
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Lön: Individuell lönesättning
Arbetsort: Umeå
Tillträde: Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Fredrik Andersson
Fackliga företrädare
SACO: Eric Uhlin Frankel
OFR/O: Mikael Mosten
SEKO: Mattias Jonsson
OFR/S: Annelie Forshage
Samtliga kontaktpersoner nås via växelnummer 010-827 55 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-09. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. I vårt rekryteringssystem ReachMee kommer du att få svara på ett antal frågor kopplat till det vi söker i denna rekrytering.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift så kallade CBRN-händelser. Enheten utvecklar inte bara Försvarsmaktens förband inom området utan säkerställer också förmågan vid Försvarsmaktens övriga delar. SkyddC arbetar därför med både utbildning och utvecklingsfrågor samt ansvarar för att vidmakthålla nationell och internationell beredskap på området. Centrumets funktion är försvarsgemensam vilket innebär ett löpande samarbete med ett antal myndigheter inom vårt sakområde. Vid SkyddC arbetar drygt 140 civilt och militärt anställda. Budgeten för enheten omsluter cirka 140 miljoner kronor per år.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
