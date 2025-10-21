HR-administratör
2025-10-21
Trivs du med att arbeta serviceinriktat, gillar att lösa problem och vill vara en del av ett kunnigt och engagerat HR-team som gör skillnad i hela organisationen?
HR-enheten är en centraliserad organisation som tillhör Serviceförvaltningen. HR-enheten har cirka 38 medarbetare och hos oss jobbar HR-administratörer och HR-konsulter tillsammans. Vår arbetsplats är i Stadshuset som ligger centralt i Eskilstuna, nära tåg och bussförbindelser. Ledningen består av en enhetschef och två arbetsledare med personalansvar. Vi söker nu en HR-administratör för ett vikariat på ett år, med möjlighet till förlängning.
Vi ser gärna att du kan börja den 1/12-2025. Vikariatet är fram till och med 31/12 -2026 med möjlighet till förlängning.
I den här rollen är du en del av HR direkt vår centrala servicefunktion där du ger professionell support till både medarbetare och chefer via telefon och e-post. Du hanterar frågor inom områden som lönelistor, statistik, LAS-frågor organisationsförändringar, förmåner och andra personalrelaterade frågor som styrs av lagar, avtal och interna riktlinjer. I rollen ingår också att ta emot och hantera sjukanmälningar.
HR direkt finns till för att ge ett tillgängligt och tryggt HR-stöd som ett viktigt komplement till det verksamhetsnära HR-arbetet. Här bidrar du till att förenkla vardagen för våra chefer och medarbetare och säkerställer att de får rätt information.Kvalifikationer
Du har en avslutad gymnasieutbildning. Det är meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom HR-administration eller annan relevant utbildning. Du har erfarenhet av ett administrativt arbete och med service och support. Du har också en god IT- och systemvana. Det är bra om du har erfarenhet från systemen Artvise, Officepaketet, WinLas, Hypergene, PS Självservice.
Vi ser positivt på om du tidigare har jobbat brett med HR-administration alternativt arbetat operativt med generella HR-frågor, gärna från offentlig sektor. Det är bra om du har kunskap i offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen och arbetsrätt, främst lagen om anställningsskydd.
Som person är du social och brinner för att ge service. Vi värdesätter kollegialt lärande där vi delar med oss av kunskap, erfarenhet och nya idéer. Du vill gärna vara med och bidra i utvecklingen på enheten. Du är duktig på att ha ordning och skapa struktur i ditt arbete. Du är en god samarbetspartner, flexibel och är lyhörd, tillmötesgående och har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Serviceförvaltningen samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252135". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Linnéa Hermansson linnea.hermansson@eskilstuna.se Jobbnummer
9565942