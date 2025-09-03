HR-administratör
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Om arbetsplatsen
På Kansli S vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är vi 50 medarbetare, och vi finns i lokaler på Gamla kirurgen i Paradisområdet mitt i hjärtat Lund.
Vi arbetar med kvalificerat verksamhetsstöd för fakultetsledning och fakultetens institutioner inom utbildning, ledningsstöd, forskning, HR, ekonomi och kommunikation.
Vi genomgår just nu en spännande förändringsresa för att skapa ett mer samlat, tydligt och effektivt stöd till våra institutioner och fakultetsledning. Genom en modernisering och omstrukturering stärker vi arbetsmiljön, skapar bättre möjligheter till kompetensutveckling och förenklar arbetssätt och beslutsvägar. Vi bygger en organisation som möter framtidens krav och där både medarbetare och verksamhet ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Kansli S söker en HR-administratör till våra institutioner i Helsingborg - en nyckelroll där du bidrar till ett smidigt och effektivt HR-stöd i vardagen.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Kansli S är en hybrid arbetsplats där möjlighet att arbeta på distans upp till 2 dagar i veckan finns. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet: Jobba hos oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som HR-administratör har du en central roll i att stödja chefer och verksamheten med HR-administrativa frågor. Arbetet innebär många kontaktytor och nära kommunikation med både medarbetare och chefer. Du kommer att samarbeta tätt med kollegor på Kansli S samt med andra HR-funktioner inom Lunds universitet. Rollen omfattar ett brett spektrum av arbetsuppgifter inom HR-administration och du fungerar i hög grad som ett verksamhetsnära stöd. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- Hantering av administration kopplad till hela anställningscykeln - från rekrytering till avslut. Detta inkluderar bland annat handläggning av rekryterings- och anställningsärenden, stöd i HR-system, hantering av utlägg och reseräkningar, diarieföring och arkivering, bevakning av tidsbegränsade anställningar, semester och ledigheter, samt hantering av varsel och stöd vid onboarding och offboarding av medarbetare.
- Ge rådgivning och stöd i HR-administrativa frågor samt grundläggande arbetsrätt och avtalsfrågor.
- I samarbete med kollegor i fakultetens HR-organisation utveckla och implementera lokala processer och administrativa rutiner inom HR-området. Detta förutsätter ett aktivt deltagande i nätverk och andra grupperingar. Publiceringsdatum2025-09-03Kvalifikationer
Krav för anställning:
- Erfarenhet av HR-administration.
- Utbildning inom HR eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig.
- Grundläggande kunskaper i arbetsrätt och avtalsrätt.
- God kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
- God digital kompetens.
- Serviceinriktad, strukturerad och noggrann i arbetsutförande.
- Förmåga att självständigt prioritera och leverera resultat även under hög arbetsbelastning.
Meriterande för anställning:
- Erfarenhet av HR-administrativt arbete inom offentlig verksamhet.Övrig information
Anställningen avser heltid tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV samt övrigt som du önskar åberopa.
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
Institutionsservice erbjuder samhällsvetenskapliga fakultetens institutioner kvalificerat stöd inom HR och ekonomi. Avdelningen är organisatoriskt placerad vid fakultetens kansli och består i dagsläget av 23 medarbetare. Vi erbjuder en kreativ och stimulerande arbetsmiljö där fakultetsgemensamt samarbete kännetecknar vardagen. En arbetsmiljö där egna initiativ uppskattas och kompetensutveckling uppmuntras.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/2439". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten Kontakt
Andréa Björk andrea.bjork@sam.lu.se +46462227207 Jobbnummer
9488961