HR- och löneadministratör till Eurenco
Oak Consultant Group AB / Administratörsjobb / Karlskoga Visa alla administratörsjobb i Karlskoga
2026-01-19
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oak Consultant Group AB i Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Nora
, Laxå
eller i hela Sverige
Nu söker vi en HR- och löneadministratör med inriktning löneberedning och arbetstider till Eurenco i Karlskoga.
Eurenco erbjuder
Hos Eurenco får du möjlighet att vara en del av en organisation i stark tillväxt som väntar på att få ta del av din kunskap och erfarenhet. Förutom att du får ett intressant arbete erbjuder vi också förmåner som bland annat friskvårdsbidrag, vinstdelning och kollektivavtal. Du kommer också få en roll i en organisation där alla hjälps åt att bidra till känslan av trygghet, utveckling och arbetsglädje. Allt för att du ska trivas på jobbet!
Rollen som HR- och löneadministratör
I den här rollen kommer du att ingå i Eurencos HR-team bestående av sex personer och du rapporterar till HR-chefen som är placerad på site Karlskoga liksom övriga HR-teamet.
Ditt ansvar är all löneförberedning till vår externa lönepartner och säkerställa att löneprocessen följer uppsatta rutiner. Du följer upp och bistår chefer med attestering av arbetstider samt stöttar både medarbetare och chefer i frågor rörande lön. Rollen innebär också en hel del myndighetskontakter såsom kontakter med Försäkringskassan, Skatteverket, SCB, IKEM som är Sveriges bransch- och arbetsgivarorganisation för innovations- och kemiföretag. Du har också koll på regler gällande friskvård, ATK, semesterskifte och övertid liksom koll på kollektivavtal samt lokala regler och avtal.
Exempel på andra arbetsuppgifter är framtagande av statistik och rapporter, lägga in olika personalförändringar i vårt system Talentsoft samt uppdatera organisationsscheman när så behövs. Du supportar också övriga i HR-teamet med olika HR-relaterade administrativa uppgifter.
Vem söker vi?
Vi söker dig som hunnit jobba några år i en liknande roll, meriterande är om du jobbat inom industriföretag. Du har stor kunskap om löneprocessen och är kunnig i olika system. Vi jobbar i Rydoo, Talentsoft, Excel och MS Outlook för e-mail och kalenderfunktion. Du hanterar svenska och engelska både i tal och skrift. Har du någon form av löneutbildning är det mycket meriterande men du kan också ha förvärvat dig denna kunskap genom att ha arbetat med frågorna.
Som person är du ordningsam, strukturerad och vill ha full koll gällande personalrapportering och organisationen och förändringar som sker i den. Du tar tag i saker, driver på dina uppgifter och är orädd att ta kontakt med såväl kollegor som externa kontakter för att komma vidare i dina uppgifter. Då rollen är en supportroll är det viktigt att det är naturligt för dig att vara serviceinriktad och prestigelös. Engagemang och nyfikenhet för att lösa uppgiften är egenskaper som vi värdesätter mycket högt i den här rollen.
Intresserad?
Vi samarbetar med Oak Consulting i denna rekrytering. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR-konsult Helena Fiedler, på tel. 070-591 90.
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är den 12 februari. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7074145-1796252". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oak Consultant Group AB
(org.nr 556936-4283), https://oakconsulting.teamtailor.com
Kontorsvägen 6 (visa karta
)
691 33 KARLSKOGA Arbetsplats
Oak Consulting Jobbnummer
9692959