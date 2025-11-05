HR Project Leader Pay Transparency | Södertälje
2025-11-05
Är du en erfaren HR-specialist med gedigen kunskap inom Comp & Ben och ett intresse för att driva utveckling kopplad till EU:s direktiv om lönetransparens? Nu söker vi på Jefferson Wells en HR Project Leader Pay Transparency till vår kund i Södertälje. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Södertälje
Start: Så snart som möjligt
Uppdrag: Konsultuppdrag till juni 2026
Omfattning: Deltid
Om uppdraget
I rollen som HR Project Leader Pay Transparency kommer du att leda ett strategiskt HR-projekt med syftet att säkerställa att verksamheten följer EU:s direktiv om lönetransparens. Du ansvarar för att tolka lagstiftningen och omsätta den i konkreta processer, systemlösningar och dataanalyser för att uppnå full regelefterlevnad.
Du kommer att samarbeta med experter inom kompensation och förmåner, HR-system och dataanalys, och säkerställa att projektet levererar en hållbar, helhetlig lösning för organisationen.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Leda och samordna ett tvärfunktionellt team av HR-specialister och analytiker.
* Tolka EU-direktivet om lönetransparens och översätta det till praktiska processer.
* Säkerställa efterlevnad av lagkrav genom dataanalys och processutveckling.
* Samarbeta med Comp & Ben, HR och IT för att utveckla system- och rapporteringslösningar.
* Följa upp projektets framdrift och säkerställa leverans enligt plan.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en erfaren projektledare med bakgrund inom HR och en god förståelse för kompensation och förmåner. Du är van vid att driva projekt i större organisationer, är analytisk och har förmågan att översätta komplexa regelverk till praktiska och effektiva lösningar.
Du trivs i en roll där du får kombinera lagstiftning, data och HR-processer och bidra till en mer transparent och rättvis lönehantering.
Vi ser gärna att du har:
* Kandidatexamen inom HR, företagsekonomi eller motsvarande.
* Minst 5 års erfarenhet av projektledning inom HR.
* God kunskap inom Comp & Ben och förståelse för EU:s Pay Transparency Act.
* Erfarenhet av att driva eller leda projekt i större organisationer.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Tidigare erfarenhet av implementering av Pay Transparency Directive eller liknande regelverk är mycket meriterande.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Vår unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan hjälpa verksamheter att växa och erbjuda långsiktig karriärutveckling för våra konsulter och kandidater.
