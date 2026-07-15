HR Partner till Stenungsunds kommun
Stenungsunds kommun / Personaltjänstemannajobb / Stenungsund Visa alla personaltjänstemannajobb i Stenungsund
2026-07-15
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Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra kommunala samarbeten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Brinner du för HR-frågor och trivs i en bred roll i en mångfacetterad organisation? Är du redo för nya utmaningar och möjligheter samt har erfarenhet av arbete med HR? Har du fingertoppskänsla för mellanmänskliga relationer och förmåga att balansera strategiskt tänkande med operativt arbete? Drivs du av arbete med frågor inom området hälsa/ohälsa? Då kanske detta är en riktigt bra möjlighet för dig att komma med i vårt härliga team.
Den ena delen av tjänsten är riktad gentemot sektor Socialtjänst. I den rollen är det nära stödet och samarbetet med cheferna i operativa personalfrågor, kärnan i uppdraget. Strategiska ärenden på sektors- och verksamhetsövergripande nivå inom personalområdet, är också viktiga inslag i arbetet. Arbetsuppgifterna omfattar HR området brett, men rehabilitering, arbetsmiljöärenden, arbetsrätt etc ihop med första linjens chefer inom sektor Socialtjänst, är basen i arbetet.
Den andra delen av tjänsten har huvudfokus på området hälsa/ohälsa, såväl med strategisk som operativ utgångspunkt. Det hälsofrämjande arbetet, utveckling av arbetsmiljöfrågor och fokus på att sänka sjuktalen, är exempel på viktiga delar i detta uppdrag.
Kommunen arbetar sedan många år med hälsoinspiratörer, medarbetare som i sin vardag inspirerar och möjliggör olika hälsofrämjande arbetsinsatser på sina respektive arbetsplatser. Att samordna hälsoinspiratörernas viktiga arbete, är en del av arbetsinnehållet. En annan central insats är att understödja kommunens triader. Triaden är ett systematiskt och nära samarbete på arbetsplatserna mellan rollerna chef, skyddsombud och hälsoinspiratör, i syfte att tillsammans jobba hälsofrämjande och lägga grunderna för en så god arbetsmiljö som möjligt. Nära kontakt och utveckling ihop med kommunens företagshälsovård, är också en stående och betydelsefull del av arbetet. Du kommer även att arbeta med Miljödatas arbetsmiljösystem, rehabiliteringsärenden, årlig uppföljning av SAM samt andra uppgifter inom områdena arbetsmiljö och hälsa.KvalifikationerKvalifikationer
• Högskoleexamen inom personal- och arbetslivsområdet eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Minst 3 års erfarenhet av kvalificerat och brett HR-arbete.
• Erfarenhet av arbete med arbetsmiljö, hälsa/ohälsa området inklusive rehabiliteringsärenden eller erfarenhet av HR-arbete i volymverksamhet.
• God förmåga att ge operativt och strategiskt chefsstöd till chefer i arbetsrättsliga frågor och personalärenden.
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
• God digital kompetens och vana att arbeta i verksamhetssystem och digitala stödsystem.
Meriterande:
• Erfarenhet av HR-arbete inom offentlig verksamhet, gärna kommunal verksamhet.
• Erfarenhet av arbete med Miljödatas olika system.Dina personliga egenskaper
Våra chefer behöver ett starkt, förtroendeingivande och nära stöd i HR arbetet. Därför är det viktigt att du i ditt arbete är effektiv, pragmatisk, inlyssnande och gillar att arbeta i en miljö där det händer mycket. Du uppskattar att arbeta med nära chefsstöd. Du är stresstålig och har mod och kraft för att klara av att arbeta med många och svåra personalärenden. Du är också flexibel, kan snabbt ställa om till nya förutsättningar. Du har också en god känsla för vad som behöver prioriteras mest från ett verksamhetsperspektiv, i stunder då alla behov inte kan mötas samtidigt.
Det är viktigt att du som person är en lagspelare, men att du också är van vid att arbeta självständigt och har förmågan att driva och slutföra uppdrag på ett strukturerat och systematiskt sätt. Du har också förmåga att samordna och ansvara för att hålla ihop aktiviteter där flera olika aktörer är involverade.
En generellt sett god datamognad, en positiv inställning till digitalisering och ett intresse för utveckling av dessa frågor, är en förutsättning för att kunna fungera väl i denna tjänst.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336633". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
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444 82 STENUNGSUND Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
HR-chef
Christer Larsson christer.larsson@stenungsund.se +46303738143 Jobbnummer
10003826