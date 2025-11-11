HR & Löneadministratör
Kalmar Vatten AB, Avdelning Stab / Administratörsjobb / Kalmar Visa alla administratörsjobb i Kalmar
2025-11-11
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar Vatten AB, Avdelning Stab i Kalmar
Kalmar Vatten AB är ett kommunägt bolag som har till uppgift att förse kommuninvånarna med dricksvatten av hög kvalitet och rena avloppsvattnet innan det når Kalmarsund. I Kalmar kommun har vi cirka 60 000 personer anslutna samt ett stort antal företag och andra samhällsinstitutioner.
Vi är 125 medarbetare som arbetar med stor miljöhänsyn, hög kostnadseffektivitet och god service. Vi står inför en utmanande och dynamisk framtid vad gäller krav på dricksvattenproduktion och avloppsrening, förnyelse av VA-ledningar och utbyggnad av befintligt ledningsnät. Tillsammans möjliggör vi framtidens Kalmar.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Är du en strukturerad och serviceinriktad administratör med erfarenhet av HR och lön? Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där du får vara navet i den dagliga personaladministrationen? Vi söker nu en HR & löneadministratör då vår nuvarande kollega går i pension.
Som HR & löneadministratör hos oss får du en central roll i det löpande HR-arbetet och ingår i ett team med kunniga HR-kollegor. Du hanterar ett brett spektrum av HR-administration, inklusive utbildnings- och löneadministration samt att du fungerar som ett viktigt stöd till både chefer och medarbetare. Du är kontaktperson gentemot kommunkoncernens lönecenter i lönefrågor och systemstöd, och har regelbundet kontakt med arbetsgivarorganisationen Sobona i kollektivavtalsfrågor. HR-gruppen, som du tillhör, ingår i avdelning Stab som är ett engagerat team med god sammanhållning och ett öppet arbetsklimat. Du rapporterar direkt till HR- och stabschefen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är
* löpande HR-administration, inklusive uppdatering av löne- och schemaändringar
* förberedelse av löneunderlag inför månatlig lönekörning
* stöd i tidrapportering, schemafrågor och kollektivavtalstolkning
* samordning av interna utbildningar och introduktionsdagar, samt registrering och uppföljning i utbildningsregister
* administrera anställningsbeslut och introducera nya medarbetare i olika HR rutiner
* systemstöd i personaladministrativa system
* ta fram statistik och rapportera till myndigheter
* samordna prao för skolelever samt praktikförfrågningar för yrkespraktikKvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom området, eller yrkeserfarenhet som kan bedömas som likvärdig. Du har flera års erfarenhet från liknande roll, gärna inom offentlig sektor, eller från större privat verksamhet. Som person har du hög integritet, gillar ordning och reda, och är noggrann, ansvarsfull och strukturerad. Du är en van användare av Excel och har lätt för att lära dig olika administrativa system. Du är serviceinriktad och har en tydlig pedagogisk kommunikationsstil i dialog med kollegor och uppdragsgivare.
Vi är ett bolag som värnar om vår personal och arbetar mycket med personalvårdande aktiviteter, friskvård, delaktighet och ständiga förbättringar. Vårt mål är att skapa förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt arbetsliv!
Vill du vara med och göra skillnad?
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Då Kalmar Vatten är en samhällsviktig verksamhet kan anställningen vara aktuell för krigsplacering samt säkerhetsprövning där bakgrundskontroll ingår. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Vatten AB
(org.nr 556481-7509) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar Vatten AB, Avdelning Stab Kontakt
HR- & Stabschef
Karin Webster karin.berndtsson-webster@kalmarvatten.se Jobbnummer
9598265