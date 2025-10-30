HR Intern
Perceptric Al AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perceptric Al AB i Stockholm
, Täby
eller i hela Sverige
Är du student och vill få praktisk erfarenhet av HR vid sidan av dina studier?
Vi expanderar och söker nu en engagerad och initiativrik HR-intern som vill vara med och bygga upp vår talangstrategi och företagskultur i en snabbväxande techmiljö!Publiceringsdatum2025-10-30Om företaget
Perceptric AI är ett snabbväxande svenskt techbolag som utvecklar AI-drivna analysverktyg för att hjälpa företag fatta bättre datadrivna beslut. Vi arbetar i en dynamisk miljö där människor är vår viktigaste resurs - och vi vill nu stärka vårt team med en HR-praktikant som brinner för rekrytering, employer branding och företagskultur.
Om rollen
Som HR-intern hos oss kommer du att få en bred och utvecklande roll där du får insyn i hela HR-processen. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Stödja rekryteringsprocessen genom att identifiera kandidater, genomföra intervjuer och koordinera anställningsprocessen.
Bidra till vårt employer branding-arbete och hjälpa till att attrahera toppkandidater inom tech och affärsutveckling.
Assistera i utvecklingen av interna HR-processer och personalstrategier.
Organisera onboarding-program och säkerställa en smidig introduktion för nya medarbetare.
Stödja i HR-administration och personalrelaterade frågor.
Vem är du? - Vi tror att du:
Studerar personalvetenskap, företagsekonomi, psykologi eller annat relevant område.
Har ett intresse för rekrytering, employer branding och HR-strategi.
Är självgående, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk och entreprenöriell miljö.
Kommunicerar flytande på svenska och engelska.
Har god organisationsförmåga och kan hantera flera projekt samtidigt.
Vad vi erbjuder
En unik möjlighet att arbeta nära ledningen och få praktisk erfarenhet av HR i ett innovativt techbolag.
Möjlighet att påverka och bidra till vår företagskultur och talangstrategi.
En flexibel och familjär arbetsmiljö där vi värdesätter utveckling och kreativitet.
Hybrid arbetsplats där du kan kombinera kontors- och distansarbete.
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till perceptricai@gmail.com
. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: perceptricai@gmail.com Arbetsgivare Perceptric Al AB
(org.nr 559504-8900) Jobbnummer
9582501