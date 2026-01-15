HR Generalist (vikariat 75%)
Din nya arbetsplats
På Sundsvall Energi drivs vi av målet att våra verksamheter - el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning - ska vara fördelaktiga både för människor och miljö, samtidigt som de bidrar till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling.
Som det lokala alternativet på energimarknaden präglas vi av mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer.
Vår huvudsakliga produktion av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, medan vi vid Blåberget hanterar avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB, och vi är cirka 126 medarbetare med en omsättning på omkring 700 miljoner kronor. Genom hela vår verksamhet arbetar vi för en hållbar utveckling i Sundsvall och lägger stor vikt vid en jämställd och drogfri arbetsplats.
HR avdelningen består idag av ett mindre team som arbetar nära verksamheten och stöttar chefer och medarbetare i hela organisationen. Fokus ligger på kompetensförsörjning, arbetsmiljö, kulturutveckling och att säkerställa moderna och rättssäkra HR processer. I teamet ingår en HR-chef, två HR-medarbetare, två kommunikatörer och en arbetsmiljöingenjör.
Sundsvall Energi söker nu en HR-generalist för ett vikariat på 75 %, med start enligt överenskommelse till och med 30 september.
Så här bidrar du i rollen som Hr-generalist
Som HR-generalist hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du stöttar både chefer och medarbetare i hela organisationen. Du arbetar operativt med flera delar av HR-området, såsom rekrytering, arbetsrätt, arbetsmiljö, personaladministration och kompetensutveckling.
En viktig del av uppdraget är att bidra till vårt arbete med EU:s lönetransparensdirektiv. Det innebär att du medverkar i lönekartläggning, löneanalys samt utveckling av transparenta och rättssäkra löneprocesser.
Exempel på arbetsuppgifter
- Operativt HR-stöd till chefer inom arbetsrätt, personalfrågor och kollektivavtal
- Rekrytering från kravprofil till anställning.
- Säkerställa löneinformation enligt EU:s lönetransparensdirektiv.
- Medverka i lönekartläggning och löneanalys.
- Personaladministration, avtal, intyg och registerhantering.
- Stöd i löneprocessen.
- Arbete med arbetsmiljö och samverkan med skyddsorganisation.
- Medverkan i HR-projekt såsom digitalisering, kulturarbete och kompetensutveckling.
- Genomföra utbildningar och workshops.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning inom HR, personalvetenskap, beteendevetenskap eller motsvarande.
- Mycket god förmåga att kommunicera på svenska, i såväl tal som skrift.
- God digital kompetens.
- Körkort B.
Det är meriterande om du har:
- Tidigare erfarenhet av brett operativt HR-arbete i en liknande roll.
- Erfarenhet av arbete med lönetransparensdirektivet.
- Erfarenhet av lönekartläggning och löneanalys.
- Erfarenhet av HR-projekt och/eller förändringsarbete.
- Erfarenhet av arbetsrättsliga frågor.
- Erfarenhet av system kopplade till lönehantering eller arbetsmiljö.
- Erfarenhet av HR-system och/eller digitala rekryteringsverktyg.
Som person är du är relationsskapande och har lätt för att bygga förtroendefulla samarbeten på alla nivåer i organisationen. Du är självgående och tar ett stort eget ansvar för att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du är flexibel och snabbt kan anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Du har en god analytisk förmåga och kan se samband, dra slutsatser och omsätta information till välgrundade beslut. Med din pedagogiska insikt kan du på ett tydligt och lyhört sätt förklara regelverk, processer och HR-relaterade frågor så att de blir begripliga och användbara för verksamheten.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
- För den här rollen genomgår slutkandidaten drogtest som en del av rekryteringsprocessen.
Bra att veta
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
