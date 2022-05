HR Generalist

Experis AB / Administratörsjobb / Halmstad

2022-05-30



Har du erfarenhet av HR-arbete och är tillgänglig omgående? Just nu söker vi för kunds räkning en HR-generalist för ett långt uppdrag som kan bli anställning hos kund. Läs mer om uppdraget nedan och skicka in din ansökan redan idag!Det här är ett konsultuppdrag hos oss på Jefferson Wells, vilket innebär att du blir anställd hos oss men arbetar på uppdrag hos vår kund Celsa Steel Service i Halmstad.Celsa Stee Sservice är totalleverantör av klimatsmart armering, betongkomplement och armeringstjänster. Armeringslösningar från Celsa Steel Service effektiviserar byggprojekt och förbättrar miljöprestandan i byggnader och infrastruktur. Celsa Steel Service är Sveriges ledande armeringsleverantör och producent. Bolaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001.Huvudkontoret är placerat i Halmstad med tillverkningsorter och logistikcentra i Halmstad, Västerås och Vännäs. Försäljningskontor finns i hela Sverige.Celsa Steelservice är en del av den spanska koncernen Celsa Group med huvudkontor i Barcelona. Celsa Group är en av Europas största stålproducenter med flera stålverk i Europa med försäljningskontor över helaI rollen som HR-generalist ingår bland annat att:* Rekryteringar, både tjänstemän och arbetare* Rehabiliteringsärenden.* Support till chefer i lag, avtal och försäkringar* Support/back-up till löneadministratör* Introduktion av nya medarbetare.* Underhåll av företagets HR-system* Diverse administrationKvalifikationer som krävs för rollen är:* Minst 1-2 års erfarenhet av HR-arbete* Erfarenhet från att arbetat med rekrytering* Svenska och engelska* B- körkortMeriterande* Kunskap om löneadministration, gärna då Visma Agda, SAP-HCM och Success Factors.För att passa in personlighetsmässigt är du:* Initiativtagande* Drivande* Relationsbyggare* Förmåga att skapa förtroende* trygg och övertygande2022-05-30Uppdraget sträcker sig ca 1år med önskad start i omgående och uppdraget är på heltid.ErbjudandeVad kan Jefferson Wells erbjuda dig?Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister inom Ekonomi, HR, Executive, Inköp, Logistik, Marknad, Försäljning och Ingenjörsområdet. Vi är ett av få bolag som samarbetar med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område. Som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Vår verksamhet bygger på att våra anställda trivs och utvecklas. Vi erbjuder en trygg anställning med allt vad det innebär: månadslön, kollektivavtal, försäkringar m.m. Läs mer om hur det är att vara konsult på Jefferson Wells: https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells Sök tjänsten i dag!För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Cecilia Lindgren på e-post cecilia.a.lindgren@manpower.se Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan i dag!Varaktighet, arbetstidHeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2022-06-12Experis AB6691736