HR Business partner i Uppsala
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Uppsala
2025-10-14
eller i hela Sverige
Vill du bidra med din HR-kompetens i en bred och affärsnära roll i ett väletablerat företag med kontor i Uppsala? Vi söker nu en trygg och självgående HR Business Partner med en direkt anställning till en av våra kunder.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Som HR Business Partner kommer du att arbeta nära dina HR kollegor och att spela en viktig roll i att stötta såväl dem som chefer i organisationen. Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer framför allt att innefatta:
• Rådgivning och stöd till chefer i personalrelaterade frågor
• Hantering av HR-administration, arbetsrätt och avtal
• Delta i och driva HR-projekt och utvecklingsinitiativ
• Skapa och underhålla utbildningsmaterial för chefer
• Bidra i det löpande arbetet med HR-processer och riktlinjer
• Vara en aktiv del av HR-teamet och bidra till förbättringsarbete
Vem är du?
För att lyckas i rollen förväntar vi oss att du har en relevant utbildning inom personalvetenskap, HR eller motsvarande område, samt minst 5-7 års erfarenhet av brett HR-arbete. Du har god vana av att arbeta med kollektivavtal och erfarenhet från arbete i en internationell organisation är meriterande. Du kommunicerar mycket väl, både i tal och skrift, på svenska och engelska. Kunskaper i franska är också meriterande.
Som person är du lösningsorienterad och har en utmärkt förmåga att organisera och samarbeta med andra. Du är en lagspelare som trivs med att arbeta i en dynamisk miljö med högt tempo samtidigt som du bidrar med en positiv attityd och stämning i teamet.Så ansöker du
Då urvalsprocessen och intervjuer sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se.
Vid frågor angående tjänsten är kontakta gärna Hanna Darberg på hanna.darberg@jurek.se
alternativt Fredrik Svensson på fredrik.svensson@jurek.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
