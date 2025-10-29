HR Business Partner
Apoteket AB / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2025-10-29
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apoteket AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om HR-affärsstöd
I rollen som HR Business Partner blir du en nyckelperson i enheten HR-Affärsstöd, vårt nav för affärsnära och verksamhetsnära HR-arbete. Du bidrar till att utveckla och coacha chefer, och ser till att våra HR-processer håller hög kvalitet och skapar värde i hela organisationen.
Din rollSom HR Business Partner kommer du att arbeta brett inom HR-området, hantera löpande operativa frågor samt aktivt bidra till att skapa en HR-funktion med ett högre strategiskt fokus. Din expertis kommer också att krävas inomplanering och ledning av det operativa arbetet av de årliga aktiviteterna så som medarbetarundersökning och lönerevision, samt implementation av strategier kopplat till dessa.
Ett viktigt fokus för denna roll ligger i att ansvara för Apotekets pensionsfrågor och fungera som ett stöd till företagsledning, HR-partners och medarbetare i dessa ärenden samt representera Apoteket externt i relevanta nätverk och forum.
Vad du kommer göra hos oss: Utveckla HR-initiativ och processer som stödjer organisationens mål.
Leda, coacha, utveckla och utbilda chefer / ledare i nuvarande HR- processer.
Stötta och coacha chefer i ledarskapsfrågor.
Driva samarbete med fackliga parter och biståchefer i fackliga förhandlingar.
Ansvara för pensionsrelaterade frågor, säkerställa att vi ger ut rätt information samt bevaka förändringar inom området som kan vara aktuella för Apoteket.
Arbeta kontinuerligt med angivna nyckeltal för uppföljning och utveckling.
Identifiera och ta fram åtgärdsplaner för beslut till ledningsgrupp.
Vem söker vi?
För rollen som HR Business Partner söker vi dig som har flerårig erfarenhet av att ha arbetat brett med HR-frågor i en större organisation. Du har god förmåga att hantera en komplex verksamhet där du har förståelse för både helhet och sammanhang och kan leda och stödjade chefer/ ledningsgrupper du arbetar gentemot.
Du har relevant högskoleutbildning inom HR.
Du har erfarenhet av arbete med frågor kopplat till chefsstöd, arbetsrätt, pension och fackliga förhandlingar/relationer.
Du kan arbeta operativt med de flesta delar inom lönerevision och medarbetarundersökningar.
Du har god analytisk förmåga och erfarenhet av att arbeta med nyckeltal och datadrivna insikter för uppföljning och dialog.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att använda AI i ditt arbete.
Som person är du metodisk och strukturerad, vilket innebär att du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete för att nå både kortsiktiga och långsiktiga mål. Som en driven och målinriktad individ tar du initiativ och hittar lösningar för att optimera ditt arbete och nå önskade resultat. Din förmåga att argumentera och övertyga i kritiska situationer är mycket viktig. Att skapa goda samarbeten, stötta kollegor och bidra med idéer för gemensam framgång är naturligt för dig.
Vi erbjuder... Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.
Om oss
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apoteket AB
(org.nr 556138-6532) Arbetsplats
Apoteket Kontakt
Anna Palmdal anna.palmdal@apoteket.se Jobbnummer
9580064