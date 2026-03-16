Hovmästare på Hotell Hasselbacken
Cirkus Venues AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-03-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cirkus Venues AB i Stockholm
, Stenungsund
eller i hela Sverige
På Hotell Hasselbacken har människor träffats för att uppleva och fira livets alla tillfällen sedan mitten av 1700-talet. Här står mat, musik och firande alltid i fokus! Vi anordnar fester, bröllop, möten, födelsedagar och erbjuder våra gäster mysiga övernattningar i en historisk miljö med otrolig utsikt över Stockholms inlopp.
Hotellet ligger på vackra Djurgården med flera av Stockholms sevärdheter som till exempel ABBA The Museum, Skansen och Gröna Lund runt hörnet. Det tar bara 10 minuter att ta sig från Stockholms city och spårvagnen ligger precis bredvid.
Vi söker just nu en hovmästare som vill arbeta extra kvällar och helger. Vi söker dig som har erfarenhet av större hotell med konferens, bankett och a la cartè-servering. Rollen kräver att du är en ledare med erfarenhet och stort intresse för mat och dryck. Givetvis har du fallenhet och passion värdskap!
Brinner du för att erbjuda grym service och skapa minnesvärda upplevelser? Läs vidare!
Hur ser din arbetsdag ut?
Som hovmästare leder du det dagliga arbetet i matsalen. Du är ansiktet utåt för restaurangen, du tar emot bordsbokningar, placerar gäster, hanterar klagomål och problem när de uppstår och framförallt så leder du matsalsteamet mot vårat största fokus: Nöjda gäster!
Du har ett nära samarbete med vår säljavdelning och sköter arrangemanget vid både större och mindre tillställningar restaurang och bankett.
Du ansvarar för att vår restaurang uppfyller gästernas förväntningar när det kommer till kvalitet, service och atmosfär. Du är kommunikativ och har förmåga att leda dina kollegor på ett pedagogiskt och inspirerande sätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot och svara på bokningsförfrågningar via mejl och telefon
Ansvara för mejlväxling med interna och externa intressenter under ditt arbetspass
Ansvara för att hålla dig uppdaterad med dagens bokningar, menyer och andra arragemang
Stötta ditt matsalsteam i utmaningar som kan uppstå under dagen
Säkerställa gästnöjdhet
Dagligen ansvara för att lägga upp en plan för ditt team
Bistå serveringspersonalen i frågor som rör mat, dryck eller service.
Du rapporterar till restaurangchef, arbetstider varierar men är i huvudsak förlagda till kvällar och helger.
Vem trivs här?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för mat och dryck. Du är driven, engagerad och brinner för värdskap. Du trivs med omväxlande arbetsuppgifter och har tidigare erfarenhet av bankett och à la carte.
Du kan snabbt växla i tempo och hanterar stressiga situationer med ett lugn.
Du har arbetat inom branschen i flera år och har minst 2 års erfarenhet av en liknande roll. Det är meriterande om du har gått STAD-utbildning.
Du behärskar både svenska och engelska flytande.
Du har ett intresse eller tidigare erfarenhet av att arbeta mot klimat- och miljömål. Cirkus Venues är sedan 2022 certifierade i enlighet med ISO 14001 och vi beaktar miljöpåverkan i alla led under vårt dagliga arbete
Vad erbjuder vi?
Tjänsten är en behovsanställning med möjlighet till en tidsbegränsad anställning under sommarhalvåret.
Kollektivavtal och bra förmåner är en självklarhet för oss!
Är du intresserad?
Skicka in din ansökan till oss senast den 5 april. Rekrytering sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Med verksamheter under stark utveckling är Cirkus Venues idag en av Stockholms största spelare inom besöksnäringen. I Cirkus Venues ingår ett flertal etablerade varumärken och mötesplatser som tillsammans skapar en destination - Cirkus Arena & Restaurang, Hotell Hasselbacken, Backstage Hotel Stockholm samt Visitors Bistro. Från 2027 utökas verksamheten med Stockholms nya kulturscen, Gasometer i Norra Djurgårdsstaden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivare Cirkus Venues AB
https://cirkusvenues.teamtailor.com
Hazeliusbacken 20 (visa karta
)
115 21 STOCKHOLM
Cirkus Venues
9801006