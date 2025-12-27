Hovmästare
Välliste Högfjällshotell AB / Servitörsjobb / Åre Visa alla servitörsjobb i Åre
2025-12-27
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Välliste Högfjällshotell AB i Åre
Vill du leda matsalens hjärta i en miljö där fjälluften är frisk, atmosfären varm och gästerna kommer för att skapa minnen? Trillevallens Högfjällshotell söker nu en hovmästare som med närvaro, professionalism och servicekänsla vill bli en självklar del av vår familjära verksamhet.Publiceringsdatum2025-12-27Om företaget
Trillevallens Högfjällshotell ligger i hjärtat av den jämtländska fjällvärlden. Sedan 1939 har vi välkomnat gäster till en klassisk fjällhotellupplevelse med personlighet, omtanke och genuin atmosfär. Hos oss möts tradition med modern gästfrihet - här ska både medarbetare och gäster känna sig hemma.
Din roll
Som hovmästare ansvarar du för att skapa en förstklassig restaurangupplevelse för våra gäster. Du leder matsalens team, är närvarande på golvet och ser till att servicen alltid håller högsta nivå.
I arbetet ingår bland annat att:
Leda och fördela arbetet i matsalen
Ha ett nära samarbete med köket
Välkomna och ta hand om gäster på ett personligt och professionellt sätt
Sköta beställningar och planering
Bidra till utveckling av menyer, dryckespaket och servicekoncept
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet från restaurangbranschen, gärna i en ledande roll
Brinner för värdskap och att skapa upplevelser för gäster
Är en tydlig ledare med förmåga att inspirera och engagera ditt team
Har god dryckeskunskap och intresse för mat och råvaror
Trivs med variation och tycker om att arbeta i en miljö där ingen dag är den andra lik
Vi erbjuder
En unik arbetsplats i fjällvärldens storslagna miljö
Ett varmt arbetslag där vi hjälps åt och har nära till skratt
Möjlighet att bo i personalboende
Säsongsanställning under perioden 30 januari-12 april
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till jobb@trillevallen.com
senast 2026-01-15. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Cecilia Lind, VD, 070-360 99 09 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: jobb@trillevallen.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Välliste Högfjällshotell AB
(org.nr 556308-1594), http://www.trillevallen.se
Trillevallen 130 (visa karta
)
837 96 UNDERSÅKER Arbetsplats
Trillevallen Högfjällshotell Kontakt
Cecilia Lind cecilia.lind@trillevallen.com 0703609909 Jobbnummer
9664040