Hovmästare

Välliste Högfjällshotell AB / Servitörsjobb / Åre
2025-12-27


Vill du leda matsalens hjärta i en miljö där fjälluften är frisk, atmosfären varm och gästerna kommer för att skapa minnen? Trillevallens Högfjällshotell söker nu en hovmästare som med närvaro, professionalism och servicekänsla vill bli en självklar del av vår familjära verksamhet.

Publiceringsdatum
2025-12-27

Om företaget
Trillevallens Högfjällshotell ligger i hjärtat av den jämtländska fjällvärlden. Sedan 1939 har vi välkomnat gäster till en klassisk fjällhotellupplevelse med personlighet, omtanke och genuin atmosfär. Hos oss möts tradition med modern gästfrihet - här ska både medarbetare och gäster känna sig hemma.
Din roll
Som hovmästare ansvarar du för att skapa en förstklassig restaurangupplevelse för våra gäster. Du leder matsalens team, är närvarande på golvet och ser till att servicen alltid håller högsta nivå.
I arbetet ingår bland annat att:
Leda och fördela arbetet i matsalen
Ha ett nära samarbete med köket
Välkomna och ta hand om gäster på ett personligt och professionellt sätt
Sköta beställningar och planering
Bidra till utveckling av menyer, dryckespaket och servicekoncept

Vem är du?
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet från restaurangbranschen, gärna i en ledande roll
Brinner för värdskap och att skapa upplevelser för gäster
Är en tydlig ledare med förmåga att inspirera och engagera ditt team
Har god dryckeskunskap och intresse för mat och råvaror
Trivs med variation och tycker om att arbeta i en miljö där ingen dag är den andra lik

Vi erbjuder
En unik arbetsplats i fjällvärldens storslagna miljö
Ett varmt arbetslag där vi hjälps åt och har nära till skratt
Möjlighet att bo i personalboende
Säsongsanställning under perioden 30 januari-12 april

Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till jobb@trillevallen.com senast 2026-01-15. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Cecilia Lind, VD, 070-360 99 09

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: jobb@trillevallen.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Välliste Högfjällshotell AB (org.nr 556308-1594), http://www.trillevallen.se
Trillevallen 130 (visa karta)
837 96  UNDERSÅKER

Arbetsplats
Trillevallen Högfjällshotell

Kontakt
Cecilia Lind
cecilia.lind@trillevallen.com
0703609909

Jobbnummer
9664040

