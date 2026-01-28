Housekeepingansvarig
AB Insula / Städarjobb / Tjörn Visa alla städarjobb i Tjörn
2026-01-28
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Insula i Tjörn
Lilla Brattön, Säsong 2026
Lilla Brattön är en unik skärgårdsdestination där hav, natur och upplevelser möts. På ön finns boende i stugor, restaurangverksamhet, konferensmöjligheter samt flera lokaler för att arrangera fest, bröllop och andra evenemang.
Övergripande ansvar:
Housekeepingansvarig har det övergripande ansvaret för att Lilla Brattöns boenden, faciliteter och gemensamma utrymmen håller hög standard vad gäller renlighet, ordning och gästupplevelse. Rollen innebär både arbetsledning, planering och praktiskt arbete inom housekeeping.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Rollen innebär att ansvara för planering och ledning av housekeeping, inklusive schemaläggning, bemanning och introduktion av ny personal. Du säkerställer att rutiner och hygienstandarder följs, genomför regelbundna kvalitetskontroller av stugor och gemensamma ytor samt rapporterar eventuella brister. Du hanterar materialinköp och för logg över förbrukning. Vid behov deltar du operativt i städningen och arbetar kontinuerligt med att förbättra rutiner och arbetsflöden.
Arbetet innebär även nära samarbete med andra avdelningar för att skapa en smidig gästupplevelse, samt att bidra till en positiv och professionell arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
• Erfarenhet av housekeeping, lokalvård eller liknande servicearbete.
• Tidigare arbetsledande ansvar, gärna inom besöksnäring, hotell eller säsongsverksamhet.
• God förmåga att planera, strukturera och organisera arbetsflöden.
• God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift.
• Förmåga att arbeta praktiskt och delta i städuppgifter när det behövs.
• Grundläggande datorvana (t.ex. schemaläggning, beställningar, dokumentation).
Vi ser gärna att du...
• Trivs med en aktiv roll där du varvar ledarskap med praktiskt arbete.
• Är en trygg, tydlig och motiverande ledare som får teamet att växa.
• Har ett öga för detaljer och en naturlig känsla för ordning och kvalitet.
• Tycker om att skapa en positiv arbetsmiljö där alla känner sig sedda.
• Är flexibel och lösningsorienterad, särskilt under intensiva sommardagar.
• Kan hantera flera uppgifter samtidigt och behålla lugnet när det är mycket att göra.
• Ser värdet i ett gott samarbete mellan avdelningar och alltid sätter gästens upplevelse i fokus.
På Lilla Brattön lägger vi stor vikt vid personlighet och driv, då vi tror att rätt inställning är minst lika viktig som erfarenhet.
Tjänstens omfattning
Anställningsform:
Säsongsanställning (Arbetstid är förlagd dagtid, under vardagar och helger).
Arbetsplats: Lilla Brattön
Tillträde: April 2026
Lön: Enligt kollektivavtal (HRF) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: sara.larsson@lillabratton.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Insula
(org.nr 556014-6986), https://lillabratton.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lilla Brattön Jobbnummer
9708398