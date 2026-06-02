Stabschef-avdelningen internationella relationer, forskning och innovation
2026-06-02
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vi gör Sverige redo. Vill du vara med och arbeta för att leda det civila försvaret? Då kanske du är vår nästa kollega!
Vi söker nu en enhetschef till stabsenheten vid avdelningen för internationella relationer, forskning och innovation.
Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som stabschef vid avdelningen har du personalansvar för stabens medarbetare och rapporterar till avdelningschefen. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp samt är ställföreträdande avdelningschef. I din roll som stabschef stödjer du avdelningschefen med att styra avdelningen och hålla samman avdelningens verksamhet. Du planerar, organiserar och leder arbetet vid staben tillsammans med medarbetarna. I rollen ligger även ett ansvar för att utveckla avdelningens styrning, samordning och leveransförmåga. Ett nära samarbete med avdelningens enhetschefer och myndighetens Ledningsstab är en förutsättning för att lyckas. Avdelningen är i ett förändringsarbete där vi utvecklar arbetssätt och processer, vilket även omfattar staben.
Stabschefen stödjer avdelningschefen i uppföljning och inriktning av underlag till myndighetsledningen, följer upp avdelningens verksamhetsplan, ekonomi och budget och inriktar avdelningens beredskaps- och säkerhetsskyddsarbete. I din roll ingår bred samverkan både internt inom MCF och externt gentemot andra organisationer, nationellt och internationellt. Rollen omfattar viss extern representation.
Som chef ansvarar du för att driva avdelningens frågor på en strategisk och operativ nivå tillsammans med dina medarbetare och utifrån en helhetssyn kring verksamheten. Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och förhållningssätt som utgångspunkt.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har högre akademisk utbildning inom statsvetenskap, krishantering eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant. Vidare ser vi att du har dokumenterat god erfarenhet av att leda medarbetare och verksamhet. Du förväntas ha ett såväl ett coachande som ett tydligt och resultatinriktat ledarskap. Du har även:
god kunskap om myndighetens övergripande ansvarsområde, inklusive internationellt samarbete och samarbete inom forskning och innovation
god kunskap om försvars- och säkerhetspolitik mycket
goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, så som att du är flexibel, relationsskapande och har en god samarbetsförmåga. Som person är du lugn och stabil. Du är uthållig i ditt arbete, men har också lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du tycker om att arbeta under stundvis tidspressade förhållanden och har ett strukturerat arbetssätt och förmågan att prioritera och växla mellan samtidiga arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Rollen kräver att du har strategisk förmåga, helhetssyn och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslutsfattande.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning, med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm på vårt kontor Tomteboda, och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-06-02Om företaget
Avdelningen för internationella relationer, forskning och innovation har ett myndighetsövergripande uppdrag att samordna, bistå med inriktning och stöd till GD/myndighetsledning samt till övriga avdelningar i EU-, Nato och internationella frågor, samt även att säkerställa kunskapsutveckling genom forskning och innovation. Avdelningen består av tre enheter, en stabsenhet, en enhet för internationella relationer och en för forskning och innovation.
Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Har du frågor är du välkommen att kontakta chef Sara Myrdal. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Josefin Berglund eller Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 21 jui 2026
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
