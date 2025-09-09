Housekeeping Supervisor - Quality Hotel Match
2025-09-09
Det finns en anledning till att det är just du som önskar bli en del av Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 16.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!
Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Är du redo att skapa oförglömliga gästupplevelser?
Precis som våra gäster älskar vi på Quality HotelTM Match ett skinande rent hotell. Rena golv, strama lakan och den underbara finishen som får det att kännas bra att checka in. Nu söker vi en Housekeeping Supervisor som delar vår passion för ordning och reda. Tillsammans med dina kollegor kommer du att se till att gästerna får en bekväm vistelse. Tjänsten innebär varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Nyfiken på vad rollen innebär?
• Du, tillsammans med kollegorna gör så att våra gäster känner sig som hemma
• Hela hotellet blir din arbetsplats så som hotellrum, badrum, gemensamma utrymmen, förråd och korridorer
• Du inspirerar andra till att bli den bästa versionen av sig själv och utmanar dina kollegor till att utvecklas
• Du har lätt för att ge feedback och gillar att coacha andra
• Du fördelar och leder arbetet när Housekeeping manager inte är på plats
Låter detta som du?
• Du ser detaljer som ingen annan gör
• Du brinner för service
• Du är målinriktad och tycker om att arbeta efter KPI:er
• Du drivs av ett högt tempo & är flexibel
• Du är kvalitétsmedveten och gillar att inspirera andra
• Erfarenhet inom hotellbranschen är ett krav
Varför välja Quality HotelTM & Strawberry?
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där du kan växa, både personligt och professionellt. På Quality HotelTM tror vi på generös gästfrihet, och det gäller även vår personal. Hos oss får du:
• En dynamisk och snabb arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
• Möjligheter till karriärutveckling och tillväxt inom Strawberry-gruppen.
• Personalrabatter och förmånliga friends & family-priser på våra 200+ hotell.
• Fyra gratis hotellnätter varje år.
• 25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer.
• Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer.
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Förbered dig på att skapa oförglömliga ögonblick tillsammans med oss!
Ansök idag för att bli en del av vårt team och skapa oförglömliga gästupplevelser! Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Du bör ha fyllt 20 år. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Quality Hotel Match
9498833