Housekeeping Staff - Quality Hotel The Box
2025-08-18
Det finns en anledning till att det är just du som önskar bli en del av Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 18.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!
Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Är du redo att skapa oförglömliga gästupplevelser?
Precis som våra gäster älskar vi på Quality HotelTM The Box ett skinande rent hotell. Rena golv, strama lakan och den underbara finishen som får det att kännas bra att checka in. Nu söker vi Housekeeping Staff som delar vår passion för ordning och reda. Tillsammans med dina kollegor kommer du att se till att gästerna får en bekväm vistelse.
Nyfiken på vad rollen innebär?
• Du tillsammans med kollegorna göra så att våra gäster känner sig som hemma
• Hela hotellet blir din arbetsplats, rum, badrum, gemensamma utrymmen, förråd och korridorer
Låter detta som du?
• Du ser detaljer som ingen annan gör och är noggrann
• Du trivs med ett högt tempo
• Du gillar ordning och reda
• Erfarenhet inom hotellbranschen är ett plus.
Varför välja Quality HotelTM & Strawberry?
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där du kan växa, både personligt och professionellt. På Quality HotelTM The Box tror vi på generös gästfrihet, och det gäller även vår personal. Hos oss får du en dynamisk och snabb arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Förbered dig på att skapa oförglömliga ögonblick tillsammans med oss!
Tjänsten vi söker är extra vid behov och gäller både vardagar och helger.
