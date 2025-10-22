Housekeeping Manager
2025-10-22
Vi förstärker nu vårt team på Home Hotel Bristol Arvika och söker nu en manager till vår Housekeeping avdelning.
Vill du vara med och skapa magiska gästupplevelse tillsammans med oss? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vad gör en housekeeping manager hos oss?
• Leder, motiverar och inspirerar housekeeping teamet
• Planera och organisera den dagliga driften av städning av både hotellrum och allmänna ytor. Du jobbar 85% i produktion och 15% administrativt.
• Ansvara för beställning av tvätt samt förbrukningsmaterial
• Säkerställa att vår höga standard för städning och hygien alltid upprätthålls
• Jobba operativt med städning
• Bidra till att skapa en positiv och engagerande arbetsplats
• Vara en av nyckelpersonerna till att skapa oförglömliga gästupplevelser
Är du den vi letar efter?
Vi söker dig som:
• Har ett öga för detaljer och brinner för städning
• Trivs i en stundtals hektisk miljö och kan hålla huvudet kallt i stressande situationer
• Är en naturlig ledare som får ut det bästa av teamet
• Är strukturerad, lösningsorienterad och har en god kommunikativ förmåga
• Erfarenhet från hotellstäd är ett krav. Har du erfarenhet av en ledarposition är det meriterande.
• Har en god digital kompetens och är bekväm med att använda olika system
• Är en lagspelare som bidrar till en god arbetsmiljö
Tjänsten är på 100 % och vi ser att du kan börja så snart som möjligt.
Mejla din ansökan till Hotel Manager linda.lust@strawberry.se
Din ansökan ska innehålla både ett CV samt personligt brev. Ansökningar som saknar detta kommer ej behandlas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: linda.lust@strawberry.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotellgruppen i Säffle AB
(org.nr 556624-6350)
Kyrkogatan 25 (visa karta
)
671 40 ARVIKA Arbetsplats
Home Hotel Bristol Kontakt
Hotel Manager
Linda Lust linda.lust@strawberry.se Jobbnummer
9570117